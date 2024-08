Sunday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Women’s Marathon GOLD_Sifan Hassan, Netherlands SILVER_Tigst Assefa, Ethiopia BRONZE_Hellen Obiri, Kenya ___ BASKETBALL Women GOLD_United States (Jewell Loyd, Kelsey…

ATHLETICS

Women’s Marathon

GOLD_Sifan Hassan, Netherlands

SILVER_Tigst Assefa, Ethiopia

BRONZE_Hellen Obiri, Kenya

BASKETBALL

Women

GOLD_United States (Jewell Loyd, Kelsey Plum, Sabrina Ionescu, Kahleah Copper, Chelsea Gray, A’ja Wilson, Breanna Stewart, Napheesa Collier, Diana Taurasi, Jackie Young, Alyssa Thomas, Brittney Griner)

SILVER_France (Marine Fauthoux, Alexia Chery, Sarah Michel Boury, Valeriane Ayayi, Iliana Rupert, Janelle Salaun, Dominique Malonga, Gabby Williams, Marieme Badiane, Marine Johannes, Leila Lacan, Romane Bernies)

BRONZE_Australia (Jade Melbourne, Kristy Wallace, Steph Talbot, Tess Madgen, Alanna Smith, Ezi Magbegor, Marianna Tolo, Cayla George, Amy Atwell, Isobel Borlase, Lauren Jackson, Sami Whitcomb)

CYCLING TRACK

Men’s Keirin

GOLD_Harrie Lavreysen, Netherlands

SILVER_Matthew Richardson, Australia

BRONZE_Matthew Glaetzer, Australia

Women’s Omnium

GOLD_Jennifer Valente, United States

SILVER_Daria Pikulik, Poland

BRONZE_Ally Wollaston, New Zealand

Women’s Sprint

GOLD_Ellesse Andrews, New Zealand

SILVER_Lea Friedrich, Germany

BRONZE_Emma Finucane, Britain

ARTISTIC GYMNASTICS

Women’s Floor Exercise

GOLD_Rebeca Andrade, Brazil

SILVER_Simone Biles, United States

BRONZE_Ana Barbosu, Romania

HANDBALL

Men

GOLD_Denmark (Niklas Landin Jacobsen, Niclas Kirkeloekke, Magnus Landin Jacobsen, Emil Jakobsen, Rasmus Lauge, Emil Nielsen, Magnus Saugstrup, Hans Lindberg, Mathias Gidsel, Henrik Moellgaard, Mikkel Hansen, Lukas Joergensen, Lasse Andersson, Simon Hald, Thomas Arnoldsen, Simon Pytlick)

SILVER_Germany (David Spaeth, Johannes Golla, Luca Witzke, Sebastian Heymann, Justus Fischer, Juri Knorr, Julian Koester, Renars Uscins, Kai Haefner, Tim Hornke, Andreas Wolff, Rune Dahmke, Lukas Mertens, Christoph Steinert, Marko Grgic, Jannik Kohlbacher)

BRONZE_Spain (Gonzalo Perez de Vargas, Jorge Maqueda, Alex Dujshebaev, Rodrigo Corrales, Adrian Figueras, Imanol Garciandia, Abel Serdio, Agustin Casado, Aleix Gomez, Ian Tarrafeta, Miguel Sanchez-Migallon, Daniel Dujshebaev, Kauldi Odriozola, Daniel Fernandez, Javier Rodriguez)

MODERN PENTATHLON

Women’s Individual

GOLD_Michelle Gulyas, Hungary

SILVER_Elodie Clouvel, France

BRONZE_Seungmin Seong, South Korea

VOLLEYBALL

Women

GOLD_Italy (Marina Lubian, Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Monica de Gennaro, Alessia Orro, Caterina Chiara Bosetti, Anna Danesi, Myriam Fatime Sylla, Paola Ogechi Egonu, Sarah Luisa Fahr, Oghosasere Loveth Omoruyi, Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini)

SILVER_United States (Micha Hancock, Jordyn Poulter, Avery Skinner, Justine Wong-Orantes, Lauren Carlini, Jordan Larson, Andrea Drews, Jordan Thompson, Haleigh Washington, Dana Rettke, Kathryn Plummer, Kelsey Robinson, Chiaka Ogbogu)

BRONZE_Brazil (Nyeme Victoria Alexandre Costa Nunes, Diana Duarte Alecrim, Macris Fernanda Silva Carneiro, Thaisa Daher de Menezes, Rosamaria Montibeller, Roberta Silva Ratzke, Gabriela Braga Guimaraes, Ana Cristina Menezes Oliveira de Souza, Natalia Araujo, Ana Carolina da Silva, Julia Isabelle Bergmann, Tainara Lemes Santos, Lorenne Geraldo Teixeira)

WEIGHTLIFTING

Women’s +81kg

GOLD_Wenwen Li, China

SILVER_Hyejeong Park, South Korea

BRONZE_Emily Campbell, Britain

WATER POLO

Men

GOLD_Serbia (Radoslav Filipovic, Dusan Mandic, Strahinja Rasovic, Sava Randelovic, Milos Cuk, Nikola Dedovic, Radomir Drasovic, Nikola Jaksic, Nemanja Vico, Nemanja Ubovic, Petar Jaksic, Viktor Rasovic, Vladimir Misovic)

SILVER_Croatia (Marko Bijac, Rino Buric, Loren Fatovic, Luka Loncar, Maro Jokovic, Luka Bukic, Ante Vukicevic, Marko Zuvela, Jerko Marinic Kragic, Josip Vrlic, Matias Biljaka, Konstantin Kharkov, Toni Popadic)

BRONZE_United States (Adrian Weinberg, Johnny Hooper, Marko Vavic, Alex Obert, Hannes Daube, Luca Cupido, Ben Hallock, Dylan Woodhead, Alex Bowen, Chase William Dodd, Ryder Dodd, Max Irving, Drew Holland)

WRESTLING

Men’s Freestyle 65kg

GOLD_Kotaro Kiyooka, Japan

SILVER_Rahman Amouzadkhalili, Iran

BRONZE_Sebastian C Rivera, Puerto Rico

BRONZE_Islam Dudaev, Albania

Men’s Freestyle 97kg

GOLD_Akhmed Tazhudinov, Bahrain

SILVER_Givi Matcharashvili, Georgia

BRONZE_Magomedkhan Magomedov, Azerbaijan

BRONZE_Amirali Azarpira, Iran

Women’s Freestyle 76kg

GOLD_Yuka Kagami, Japan

SILVER_Kennedy Alexis Blades, United States

BRONZE_Milaimy de la Caridad Marin Potrille, Cuba

BRONZE_Tatiana Renteria Renteria, Colombia

