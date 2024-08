Spain 3, Belgium 2 Spain 0 0 1 2 — 3 Belgium 0 0 1 1 — 2 Spain_J. Basterra…

Spain 3, Belgium 2

Spain 0 0 1 2 — 3 Belgium 0 0 1 1 — 2

Spain_J. Basterra 1, M. Miralles 1, M. Reyne 1.

Belgium_A. Hendrickx 1, A. de Sloover 1.

Green Cards_A. van Dessel, Belgium, 26′.

Yellow Cards_None.

Red Cards_None.

Umpires_Gabriel Labate, Argentina. Jonas Van’t Hek, Netherlands. Raghu Prasad, India. Coen van Bunge, Netherlands.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.