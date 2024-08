Spain 29, Egypt 28 OT Spain 8 17 4 — 29 Egypt 12 13 3 — 28 Spain_A. Gomez 9,…

Spain 29, Egypt 28 OT

Spain 8 17 4 — 29 Egypt 12 13 3 — 28

Spain_A. Gomez 9, I. Tarrafeta 6, A. Casado 4, A. Dujshebaev 3, D. Fernandez 2, K. Odriozola 2, D. Dujshebaev 1, J. Rodriguez 1, A. Serdio 1.

Egypt_Y. Elderaa 8, S. Elderaa 6, A. Hesham 5, A. Adel 3, M. Sanad 3, A. Zein 2, O. Elwakil 1.

Red Cards_None.

Referees_Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Oyvind Togstad, Norway. Bjarne Jensen, Denmark. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Joel Delplanque, France.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.