Men’s Bronze Medal Game

Spain 23, Slovenia 22

Spain 12 11 — 23 Slovenia 12 10 — 22

Spain_A. Gomez 5, A. Casado 4, A. Serdio 3, A. Dujshebaev 2, D. Fernandez 2, J. Maqueda 2, K. Odriozola 2, M. Sanchez-Migallon 2, D. Dujshebaev 1.

Slovenia_J. Dolenec 6, B. Janc 5, T. Kodrin 3, A. Vlah 3, D. Bombac 2, B. Mackovsek 2, D. Novak 1.

Red Cards_None.

Referees_Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Tobias Toennies, Germany. Robert Schulze, Germany. Felix Ratz, Switzerland. Per Olesen, Denmark. Mihail Bashev, Bulgaria. Mansourou Aremou, Benin.

