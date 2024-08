Spain 23, Japan 8 Spain 4 6 7 6 — 23 Japan 0 2 4 2 — 8 First Quarter_None…

Spain 23, Japan 8

Spain 4 6 7 6 — 23 Japan 0 2 4 2 — 8

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_Spain 8 (U. Biel Lara 1, A. Granados Ortega 1, M. Larumbe Gonfaus 1, M. de Toro Dominguez 1, A. Bustos Sanchez 2, M. Famera 2); Japan 6 (Y. Inaba 1, M. Takata 1, S. Adachi 2, T. Suzuki 2).

4 Minute Exclusions_Spain None; Japan None.

Penalty Fouls_Spain 2 (E. Lorrio 1, A. Munarriz Egana 1); Japan None.

Ejections_Spain None; Japan None.

Referees_Michiel Zwart, Netherlands. Darren Brown Spiritosanto, United States. Monica Brochero, Argentina. Milivoj Bebic, Croatia.

