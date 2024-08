Spain 18, Canada 8 Spain 6 4 3 5 — 18 Canada 2 2 0 4 — 8 First Quarter_None…

Spain 18, Canada 8

Spain 6 4 3 5 — 18 Canada 2 2 0 4 — 8

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_Spain 12 (P. Camus 1, J. Forca Ariza 1, B. Ortiz 1, P. Pena 1, N. Perez Vivas 1, I. Piralkova Coello 1, P. Crespi Barriga 2, M. Garcia Godoy 4); Canada 9 (V. Bakoc 1, S. la Roche 1, K. Paul 2, E. Wright 2, S. Browne 3).

4 Minute Exclusions_Spain None; Canada None.

Penalty Fouls_Spain 2 (N. Perez Vivas 1, M. Terre 1); Canada 4 (S. Browne 1, A. Crevier 1, K. Paul 2).

Ejections_Spain 1 (M. Garcia Godoy); Canada 2 (S. Browne, K. Paul).

Referees_Aurely Blanchard, France. Natalia Markopoulou, Greece. Mihajlo Ciric, Serbia. Jorge Soto, Colombia.

