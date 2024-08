Slovenia 33, Norway 28 Slovenia 16 17 — 33 Norway 12 16 — 28 Slovenia_A. Vlah 11, B. Janc 9,…

Slovenia 33, Norway 28

Slovenia 16 17 — 33 Norway 12 16 — 28

Slovenia_A. Vlah 11, B. Janc 9, B. Blagotinsek 3, T. Kodrin 3, D. Bombac 2, J. Dolenec 2, B. Mackovsek 2, M. Zarabec 1.

Norway_A. Blonz 7, K. Bjoernsen 4, T. Groendahl 4, G. Setterblom 4, S. Sagosen 3, M. Gullerud 2, S. Lyse 1, P. Oeverby 1, C. Osullivan 1, H. Reinkind 1.

Red Cards_D. Bombac, Slovenia, 45:58.

Referees_Ignacio Garcia, Spain. Andreu Marin Lorente, Spain. Robert Schulze, Germany. Tobias Toennies, Germany. Felix Ratz, Switzerland. Jovan Popadic, Serbia. Cesar Castillo, Britain. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.