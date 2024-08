Slovenia 29, Japan 28 Slovenia 15 14 — 29 Japan 15 13 — 28 Slovenia_A. Vlah 14, D. Bombac 4,…

Slovenia 29, Japan 28

Slovenia 15 14 — 29 Japan 15 13 — 28

Slovenia_A. Vlah 14, D. Bombac 4, J. Dolenec 3, B. Blagotinsek 2, B. Janc 2, M. Zarabec 2, M. Gaber 1, T. Kodrin 1.

Japan_K. Yasuhira 8, N. Fujisaka 6, H. Motoki 4, A. Baig 3, H. Tamakawa 2, J. Watanabe 2, S. Yoshida 2, N. Sugioka 1.

Red Cards_None.

Referees_Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Oyvind Togstad, Norway. Mamoudou Diabate, Ivory Coast. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Joel Delplanque, France.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.