Portland Classic Scores

Saturday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Ore. Purse: $1.8 million Yardage: 6,480; Par: 72 Third Round Andrea Lee 67-63-67—197…

Saturday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,480; Par: 72

Third Round

Andrea Lee 67-63-67—197 Alexa Pano 68-64-66—198 Dewi Weber 66-62-70—198 Polly Mack 63-67-69—199 Angel Yin 66-67-66—199 Nataliya Guseva 64-72-64—200 Moriya Jutanugarn 67-69-64—200 Somi Lee 66-67-67—200 Lauren Coughlin 66-69-66—201 Sofia Garcia 66-70-65—201 Grace Kim 66-65-70—201 Na Rin An 68-66-68—202 Aditi Ashok 70-67-65—202 Yealimi Noh 68-66-69—203 Jennifer Chang 72-65-67—204 Robyn Choi 67-67-70—204 Ruixin Liu 67-69-68—204 Malia Nam 67-67-70—204 Annie Park 67-72-65—204 Jenny Shin 66-65-73—204 Emma Talley 65-67-72—204 Amanda Doherty 69-69-67—205 Jiwon Jeon 68-66-71—205 Minami Katsu 68-70-67—205 A Lim Kim 68-65-72—205 Jeong Eun Lee5 67-70-68—205 Jing Yan 70-68-67—205 Dana Fall 72-66-68—206 Ariya Jutanugarn 69-69-68—206 Jennifer Kupcho 68-70-68—206 Samantha Wagner 64-70-72—206 Chanettee Wannasaen 68-70-68—206 Arpichaya Yubol 67-71-68—206 Liqi Zeng 71-67-68—206 Weiwei Zhang 67-66-73—206 Nicole Broch Estrup 71-67-69—207 Daniela Darquea 65-71-71—207 Sandra Gal 67-70-70—207 Clariss Guce 67-66-74—207 Muni He 71-68-68—207 Pornanong Phatlum 68-68-71—207 Gabriela Ruffels 67-69-71—207 Allisen Corpuz 70-68-70—208 Yu-Sang Hou 72-66-70—208 Hyo Joon Jang 64-72-72—208 Haeji Kang 67-69-72—208 Kaitlin Milligan 69-69-70—208 Hira Naveed 67-70-71—208 Lee-Anne Pace 70-66-72—208 Xiaowen Yin 70-67-71—208 Pajaree Anannarukarn 66-71-72—209 Matilda Castren 71-68-70—209 Eun-Hee Ji 68-71-70—209 Danielle Kang 70-67-72—209 Min Lee 67-71-71—209 Ingrid Lindblad 67-68-74—209 Caroline Masson 64-71-74—209 Pauline Roussin 71-68-70—209 Gemma Dryburgh 69-69-72—210 MinJi Kang 69-69-72—210 Hee Young Park 67-71-72—210 Pavarisa Yoktuan 71-67-72—210 Tiffany Chan 69-68-74—211 Gurleen Kaur 70-69-72—211 Cheyenne Knight 66-70-75—211 Jeongeun Lee6 70-68-73—211 Lucy Li 68-71-72—211 Madison Young 70-69-72—211 Savannah Grewal 69-70-73—212 Gina Kim 67-72-73—212

