Olympic Weightlifting Results

Wednesday Men 61kg 1. Li Fabin, China (, 137-302; , 167-368; , 140-309; , 167-368; , 143-315; , 172-379; 1,…

Wednesday

Men

61kg

1. Li Fabin, China (, 137-302; , 167-368; , 140-309; , 167-368; , 143-315; , 172-379; 1, 143-315; 4, 167-368), 310 kg.-683 pounds.

2. Theerapong Silachai, Thailand (, 127-280; , 167-368; , 130-287; , 169-373; , 132-291; , 171-377; 2, 132-291; 2, 171-377), 303-668.

3. Hampton Morris, United States (, 122-269; , 168-370; , 125-276; , 172-379; , 126-278; , 178-392; 4, 126-278; 1, 172-379), 298-657.

4. Mohamad Aniq Bin Kasdan, Malaysia (, 126-278; , 167-368; , 130-287; , 174-384; , 130-287; , 174-384; 3, 130-287; 3, 167-368), 297-655.

5. Morea Baru, Papua New Guinea (, 118-260; , 150-331; , 122-269; , 157-346; , 122-269; , 161-355; 6, 118-260; 5, 161-355), 279-615.

6. Shota Mishvelidze, Georgia (, 114-251; , 125-276; , 121-267; , 135-298; , 128-282; , 150-331; 5, 121-267; 6, 135-298), 256-564.

7. Kaimauri Erati, Kiribati (, 95-209; , 120-265; , 100-220; , 120-265; , 100-220; , 124-273; 7, 100-220; 7, 120-265), 220-485.

8. Ivan Petkov Dimov, Bulgaria, DNF.

8. Eko Irawan, Indonesia, DNF.

8. Sergio Massidda, Italy, DNF.

8. John Febuar Ceniza, Philippines, DNF.

8. van Vinh Trinh, Vietnam, DNF.

Women

49kg

1. Hou Zhihui, China (, 89-196; , 110-243; , 89-196; , 117-258; , 93-205; , 117-258; 2, 89-196; 1, 117-258), 206 kg.-454 pounds.

2. Mihaela Valentina Cambei, Romania (, 89-196; , 106-234; , 91-201; , 110-243; , 93-205; , 112-247; 1, 93-205; 3, 112-247), 205-452.

3. Surodchana Khambao, Thailand (, 86-190; , 110-243; , 88-194; , 112-247; , 88-194; , 114-251; 4, 88-194; 2, 112-247), 200-441.

4. Mirabai Chanu Saikhom, India (, 85-187; , 111-245; , 88-194; , 111-245; , 88-194; , 114-251; 3, 88-194; 4, 111-245), 199-439.

5. Jourdan Delacruz, United States (, 84-185; , 105-231; , 87-192; , 110-243; , 88-194; , 111-245; 7, 84-185; 5, 111-245), 195-430.

6. Fang Wan-Ling, Taiwan (, 80-176; , 102-225; , 83-183; , 106-234; , 86-190; , 107-236; 5, 86-190; 8, 107-236), 193-425.

7. Beatriz Piron Candelario, Dominican Republic (, 85-187; , 102-225; , 88-194; , 107-236; , 88-194; , 110-243; 6, 85-187; 7, 107-236), 192-423.

8. Rira Suzuki, Japan (, 83-183; , 108-238; , 85-187; , 112-247; , 85-187; , 117-258; 8, 83-183; 6, 108-238), 191-421.

9. Katherin Echandia Zarate, Venezuela (, 83-183; , 105-231; , 86-190; , 107-236; , 86-190; , 109-240; 9, 83-183; 9, 105-231), 188-414.

10. Rosina Randafiarison, Madagascar (, 75-165; , 95-209; , 80-176; , 100-220; , 83-183; , 100-220; 10, 80-176; 10, 100-220), 180-397.

11. Nicola Velasco Lagatao, Guam (, 56-123; , 74-163; , 59-130; , 77-170; , 62-137; , 79-174; 11, 59-130; 11, 77-170), 136-300.

12. Nina Sterckx, Belgium, DNF.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.