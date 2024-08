Olympic Triathlon Results

Monday Mixed Team Relay 1. Germany (Tim Hellwig; Lisa Tertsch; Lasse Luehrs; Laura Lindemann), 1:25:39. 2. United States (Seth Rider;…

Monday

Mixed Team

Relay

1. Germany (Tim Hellwig; Lisa Tertsch; Lasse Luehrs; Laura Lindemann), 1:25:39.

2. United States (Seth Rider; Taylor Spivey; Morgan Pearson; Taylor Knibb), 1:25:40.

3. Britain (Alex Yee; Georgia Taylor-Brown; Samuel Dickinson; Beth Potter), 1:25:40.

4. France (Pierre le Corre; Emma Lombardi; Leo Bergere; Cassandre Beaugrand), 1:26:47.

5. Portugal (Ricardo Batista; Melanie Santos; Vasco Vilaca; Maria Tome), 1:27:08.

6. Italy (Gianluca Pozzatti; Alice Betto; Alessio Crociani; Verena Steinhauser), 1:27:11.

7. Switzerland (Max Studer; Julie Derron; Sylvain Fridelance; Cathia Schar), 1:27:16.

8. Brazil (Miguel Hidalgo; Djenyfer Arnold; Manoel Messias; Vittoria Lopes), 1:27:23.

9. Spain (Alberto Gonzalez Garcia; Anna Godoy Contreras; Antonio Serrat Seoane; Miriam Casillas Garcia), 1:27:30.

10. Netherlands (Mitch Kolkman; Maya Kingma; Richard Murray; Rachel Klamer), 1:27:37.

11. Norway (Vetle Bergsvik Thorn; Lotte Miller; Kristian Blummenfelt; Solveig Lovseth), 1:27:40.

12. Australia (Luke Willian; Natalie van Coevorden; Matthew Hauser; Sophie Linn), 1:28:50.

13. Mexico (Aram Michell Penaflor Moysen; Rosa Maria Tapia Vidal; Crisanto Grajales; Lizeth Rueda Santos), 1:29:20.

14. New Zealand (Hayden Wilde; Nicole van der Kaay; Dylan McCullough; Ainsley Thorpe), 1:30:23.

15. Austria (Alois Knabl; Julia Hauser; Tjebbe Kaindl; Lisa Perterer), LAP.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.