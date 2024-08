Olympic Table Tennis Results

Wednesday Men’s Team Quarterfinals China (Fan Zhendong; Ma Long; Wang Chuqin), def. South Korea (Lim Jonghoon; Cho Daeseong; Jang Woojin),…

Wednesday

Men’s Team

Quarterfinals

China (Fan Zhendong; Ma Long; Wang Chuqin), def. South Korea (Lim Jonghoon; Cho Daeseong; Jang Woojin), 3-0.

France (Felix Lebrun; Simon Gauzy; Alexis Lebrun), def. Brazil (Hugo Calderano; Guilherme Teodoro; Vitor Ishiy), 3-0.

Match 1

China (Ma Long; Wang Chuqin), def. South Korea (Cho Daeseong; Jang Woojin), 11-5, 11-9, 11-5.

France (Simon Gauzy; Alexis Lebrun), def. Brazil (Guilherme Teodoro; Vitor Ishiy), 11-8, 11-9, 11-6.

Match 2

Fan Zhendong, China, def. Lim Jonghoon, South Korea, 11-7, 9-11, 11-9, 11-6.

Felix Lebrun, France, def. Hugo Calderano, Brazil, 11-6, 11-7, 11-13, 11-6.

Match 3

Wang Chuqin, China, def. Jang Woojin, South Korea, 11-7, 6-11, 11-8, 11-9.

Alexis Lebrun, France, def. Vitor Ishiy, Brazil, 11-6, 9-11, 11-5, 11-7.

Semifinals

Sweden (Truls Moregard; Anton Kallberg; Kristian Karlsson), def. Japan (Tomokazu Harimoto; Hiroto Shinozuka; Shunsuke Togami), 3-2.

Match 1

Japan (Hiroto Shinozuka; Shunsuke Togami), def. Sweden (Anton Kallberg; Kristian Karlsson), 8-11, 11-9, 11-4, 11-7.

Match 2

Tomokazu Harimoto, Japan, def. Truls Moregard, Sweden, 13-11, 9-11, 11-5, 12-10.

Match 3

Kristian Karlsson, Sweden, def. Shunsuke Togami, Japan, 7-11, 11-9, 11-9, 11-5.

Match 4

Truls Moregard, Sweden, def. Hiroto Shinozuka, Japan, 11-5, 11-6, 5-11, 12-10.

Match 5

Anton Kallberg, Sweden, def. Tomokazu Harimoto, Japan, 5-11, 5-11, 11-7, 11-7, 11-9.

Women’s Team

Quarterfinals

Germany (Annett Kaufmann; Yuan Wan; Xiaona Shan), def. India (Manika Batra; Sreeja Akula; Archana Girish Kamath), 3-1.

China (Sun Yingsha; Chen Meng; Wang Manyu), def. Taiwan (Cheng I-Ching; Chen Szu-Yu; Chien Tung-Chuan), 3-0.

Match 1

Germany (Yuan Wan), def. India (Sreeja Akula; Archana Girish Kamath), 11-5, 8-11, 12-10, 11-6.

China (Chen Meng; Wang Manyu), def. Taiwan (Chen Szu-Yu; Chien Tung-Chuan), 11-6, 11-4, 11-7.

Match 2

Annett Kaufmann, Germany, def. Manika Batra, India, 8-11, 11-5, 11-7, 11-5.

Sun Yingsha, China, def. Cheng I-Ching, Taiwan, 11-9, 11-2, 11-8.

Match 3

Archana Girish Kamath, India, def. Xiaona Shan, Germany, 19-17, 1-11, 11-5, 11-9.

Wang Manyu, China, def. Chien Tung-Chuan, Taiwan, 11-7, 11-8, 11-4.

Match 4

Annett Kaufmann, Germany, def. Sreeja Akula, India, 11-6, 11-7, 11-7.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.