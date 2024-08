Olympic Swimming Results

Saturday Women Duet Final Free Routine 1. Britain (Kate Shortman; Isabelle Thorpe), 294.5085. 2. Netherlands (Bregje de Brouwer; Noortje de…

Saturday

Women

Duet

Final

Free Routine

1. Britain (Kate Shortman; Isabelle Thorpe), 294.5085.

2. Netherlands (Bregje de Brouwer; Noortje de Brouwer), 293.6897.

3. Canada (Audrey Lamothe; Jacqueline Simoneau), 290.9103.

4. China (Wang Liuyi; Wang Qianyi), 289.6916.

5. Austria (Anna-Maria Alexandri; Eirini-Marina Alexandri), 288.4145.

6. Greece (Sofia Evangelia Malkogeorgou; Evangelia Platanioti), 281.8418.

7. Ukraine (Maryna Aleksiiva; Vladyslava Aleksiiva), 278.2084.

8. Spain (Alisa Ozhogina Ozhogin; Iris Tio Casas), 267.4021.

9. United States (Jaime Czarkowski; Megumi Field), 254.0354.

10. Japan (Moe Higa; Tomoka Sato), 249.7271.

11. Israel (Shelly Bobritsky; Ariel Nassee), 239.3416.

12. Mexico (Nuria Diosdado; Joana Jimenez), 232.6563.

13. South Korea (Hur Yoonseo; Lee Riyoung), 227.7500.

14. Egypt (Nadine Barsoum; Hana Hiekal), 225.6541.

15. Australia (Rayna Buckle; Kiera Gazzard), 198.0271.

16. France (Anastasia Bayandina; Romane Lunel), 189.0687.

17. New Zealand (Nina Brown; Eva Morris), 166.5105.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.