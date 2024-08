Olympic Swimming Results

Friday Men 10km 1. Kristof Rasovszky, Hungary, 1:50:52.7. 2. Oliver Klemet, Germany, 1:50:54.8. 3. David Betlehem, Hungary, 1:51:09.0. 4. Domenico…

Friday

Men

10km

1. Kristof Rasovszky, Hungary, 1:50:52.7.

2. Oliver Klemet, Germany, 1:50:54.8.

3. David Betlehem, Hungary, 1:51:09.0.

4. Domenico Acerenza, Italy, 1:51:09.6.

5. Logan Fontaine, France, 1:51:47.9.

6. Hector Pardoe, Britain, 1:51:50.8.

7. Marc-Antoine Olivier, France, 1:51:50.9.

8. Florian Wellbrock, Germany, 1:51:54.4.

9. Gregorio Paltrinieri, Italy, 1:51:58.0.

10. Athanasios Charalampos Kynigakis, Greece, 1:52:37.2.

11. Nick Sloman, Australia, 1:56:24.4.

12. Paulo Strehlke Delgado, Mexico, 1:56:28.4.

13. Kyle Lee, Australia, 1:56:42.5.

14. Tobias Patrick Robinson, Britain, 1:56:43.0.

15. Taishin Minamide, Japan, 1:56:57.3.

16. Matan Roditi, Israel, 1:57:02.3.

17. David Andres Farinango Berru, Ecuador, 1:57:08.6.

18. Daniel Wiffen, Ireland, 1:57:20.1.

19. Ivan Puskovitch, United States, 1:57:52.5.

20. Martin Straka, Czech Republic, 1:57:52.9.

21. Jan Hercog, Austria, 2:01:03.8.

22. Piotr Wozniak, Poland, 2:02:38.6.

23. Kuzey Tuncelli, Turkey, 2:02:58.1.

24. Felix Auboeck, Austria, 2:03:00.5.

25. Henrik Christiansen, Norway, 2:03:38.2.

26. Guilherme Costa, Brazil, DNF.

26. Phillip Seidler, Namibia, DNF.

26. Carlos Garach Benito, Spain, DNF.

26. Emir Batur Albayrak, Turkey, DNF.

26. Victor Johansson, Sweden, DNS.

26. Ahmed Jaouadi, Tunisia, DNS.

Women

Duet

Final

Technical Routine

1. China (Wang Liuyi; Wang Qianyi), 276.7867.

2. Austria (Anna-Maria Alexandri; Eirini-Marina Alexandri), 267.2533.

3. Netherlands (Bregje de Brouwer; Noortje de Brouwer), 264.7066.

4. Britain (Kate Shortman; Isabelle Thorpe), 264.0282.

5. Ukraine (Maryna Aleksiiva; Vladyslava Aleksiiva), 260.4600.

6. Japan (Moe Higa; Tomoka Sato), 257.3533.

7. Spain (Alisa Ozhogina Ozhogin; Iris Tio Casas), 254.0816.

8. Israel (Shelly Bobritsky; Ariel Nassee), 243.0666.

9. France (Anastasia Bayandina; Romane Lunel), 241.3116.

10. Mexico (Nuria Diosdado; Joana Jimenez), 238.9383.

11. United States (Jaime Czarkowski; Megumi Field), 230.7134.

12. South Korea (Hur Yoonseo; Lee Riyoung), 227.5667.

13. Greece (Sofia Evangelia Malkogeorgou; Evangelia Platanioti), 210.9384.

14. Australia (Rayna Buckle; Kiera Gazzard), 210.0782.

15. Canada (Audrey Lamothe; Jacqueline Simoneau), 201.5167.

16. Egypt (Nadine Barsoum; Hana Hiekal), 196.5250.

17. New Zealand (Nina Brown; Eva Morris), 188.0901.

18. Italy (Linda Cerruti; Lucrezia Ruggiero), DNS.

