Olympic Swimming Results

1. China (Chang Hao; Feng Yu; Wang Ciyue; Wang Liuyi; Wang Qianyi; Xiang Binxuan; Xiao Yanning; Zhang Yayi), 313.5538.

2. Spain (Txell Ferre Gaset; Marina Garcia Polo; Lilou Lluis Valette; Meritxell Mas Pujadas; Alisa Ozhogina Ozhogin; Paula Ramirez Ibanez; Iris Tio Casas; Blanca Toledano Laut), 287.1475.

3. Italy (Linda Cerruti; Marta Iacoacci; Sofia Mastroianni; Enrica Piccoli; Lucrezia Ruggiero; Isotta Sportelli; Giulia Vernice; Francesca Zunino), 277.8304.

4. France (Laelys Alavez; Anastasia Bayandina; Ambre Esnault; Laura Gonzalez; Romane Lunel; Eve Planeix; Charlotte Tremble; Laura Tremble), 277.7925.

5. Canada (Scarlett Finn; Audrey Lamothe; Jonnie Newman; Raphaelle Plante; Kenzie Priddell; Claire Scheffel; Jacqueline Simoneau; Florence Tremblay), 262.4808.

6. Japan (Moe Higa; Moeka Kijima; Uta Kobayashi; Tomoka Sato; Ayano Shimada; Ami Wada; Mashiro Yasunaga; Megumu Yoshida), 253.6617.

7. United States (Anita Alvarez; Jaime Czarkowski; Megumi Field; Keana Hunter; Audrey Kwon; Jacklyn Luu; Daniella Ramirez; Ruby Remati), 249.0067.

8. Mexico (Regina Alferez; Fernanda Arellano; Nuria Diosdado; Itzamary Gonzalez; Joana Jimenez; Samantha Rodriguez; Jessica Sobrino; Pamela Toscano), 243.4491.

9. Egypt (Farida Abdelbary; Mariam Ahmed; Nadine Barsoum; Amina Elfeky; Hana Hiekal; Salma Marei; Sondos Mohamed; Nihal Saafan), 242.7651.

10. Australia (Rayna Buckle; Georgia Courage-Gardiner; Raphaelle Gauthier; Kiera Gazzard; Margo Joseph-Kuo; Anastasia Kusmawan; Zoe Poulis; Milena Waldmann), 235.9071.

