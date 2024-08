Olympic Swimming Results

Sunday Men 1500m Freestyle Final 1. Bobby Finke, United States, 14:30.67. 2. Gregorio Paltrinieri, Italy, 14:34.55. 3. Daniel Wiffen, Ireland,…

Sunday

Men

1500m Freestyle

Final

1. Bobby Finke, United States, 14:30.67.

2. Gregorio Paltrinieri, Italy, 14:34.55.

3. Daniel Wiffen, Ireland, 14:39.63.

4. David Betlehem, Hungary, 14:40.91.

5. Kuzey Tuncelli, Turkey, 14:41.22.

6. Ahmed Jaouadi, Tunisia, 14:43.35.

7. David Aubry, France, 14:44.66.

8. Damien Joly, France, 14:52.61.

4 x 100m Medley Relay

Final

1. China (Xu Jiayu; Qin Haiyang; Sun Jiajun; Pan Zhanle), 3:27.46.

2. United States (Ryan Murphy; Nic Fink; Caeleb Dressel; Hunter Armstrong), 3:28.01.

3. France (Yohann Ndoye-Brouard; Leon Marchand; Maxime Grousset; Florent Manaudou), 3:28.38.

4. Britain (Oliver Morgan; Adam Peaty; Duncan Scott; Matthew Richards), 3:29.60.

5. Canada (Blake Tierney; Finlay Knox; Ilya Kharun; Josh Liendo), 3:31.27.

6. Australia (Isaac Cooper; Joshua Yong; Matthew Temple; Kyle Chalmers), 3:31.86.

7. Germany (Ole Braunschweig; Melvin Imoudu; Luca Armbruster; Josha Salchow), 3:32.46.

8. Netherlands (Kai van Westering; Caspar Corbeau; Nyls Korstanje; Stan Pijnenburg), 3:32.52.

Women

50m Freestyle

Final

1. Sarah Sjoestroem, Sweden, 23.71.

2. Meg Harris, Australia, 23.97.

3. Zhang Yufei, China, 24.20.

4. Gretchen Walsh, United States, 24.21.

5. Katarzyna Wasick, Poland, 24.33.

6. Neza Klancar, Slovenia, 24.35.

7. Wu Qingfeng, China, 24.37.

8. Shayna Jack, Australia, 24.39.

4 x 100m Medley Relay

Final

1. United States (Regan Smith; Lilly King; Gretchen Walsh; Torri Huske), 3:49.63.

2. Australia (Kaylee McKeown; Jenna Strauch; Emma McKeon; Mollie O’Callaghan), 3:53.11.

3. China (Wan Letian; Tang Qianting; Zhang Yufei; Yang Junxuan), 3:53.23.

4. Canada (Kylie Masse; Sophie Angus; Margaret Mac Neil; Summer McIntosh), 3:53.91.

5. Japan (Rio Shirai; Satomi Suzuki; Mizuki Hirai; Rikako Ikee), 3:56.17.

6. France (Emma Terebo; Charlotte Bonnet; Marie Wattel; Beryl Gastaldello), 3:56.29.

7. Sweden (Hanna Rosvall; Sophie Hansson; Louise Hansson; Sarah Sjoestroem), 3:56.92.

8. Netherlands (Maaike de Waard; Tes Schouten; Tessa Giele; Marrit Steenbergen), 3:59.52.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.