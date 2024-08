Olympic Swimming Results

Saturday Women 50m Freestyle Heat 1 1. Vanessa Bobimbo, Congo, 33.01. 2. Salima Ahmadou Youssoufou, Niger, 33.66. 3. Naima-Zahra Amison,…

Saturday

Women

50m Freestyle

Heat 1

1. Vanessa Bobimbo, Congo, 33.01.

2. Salima Ahmadou Youssoufou, Niger, 33.66.

3. Naima-Zahra Amison, Djibouti, 33.69.

4. Tracy Marine Andet, Central African Republic, 34.95.

5. Aichata Diabate, Mali, 37.55.

6. Olamide Sam, Sierra Leone, 42.87.

7. Divine Miansadi, Congo, 44.10.

Heat 2

1. Maesha Saadi, Comoros, 29.60.

2. Kayla Hepler, Marshall Islands, 30.33.

3. Grace Manuela Nguelo’o Mabeu, Cameroon, 30.98.

4. Lina Alemayehu Selo, Ethiopia, 31.87.

5. Djenabou Jolie Bah, Guinea, 31.90.

6. Lidwine Umuhoza Uwase, Rwanda, 32.03.

7. Imelda Ximenes Belo, Timor-Leste, 32.48.

8. Adele Sodalo Agnes Gaitou, Togo, 32.50.

Heat 3

1. Lois Eliora Irishura, Burundi, 29.63.

2. Mayah Chouloute, Haiti, 29.78.

3. Jasmine Schofield, Dominica, 29.91.

4. Kaelyn Ciara Suryanti Djoparto, Suriname, 29.99.

5. Iman Kouraogo, Burkina Faso, 30.33.

6. Mst Sonia Khatun, Bangladesh, 30.52.

6. Yuri Hosei, Palau, 30.52.

8. Isabella Millar, Solomon Islands, 31.32.

