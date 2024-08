Olympic Swimming Results

Friday Men 100m Butterfly Heat 1 1. Nikola Miljenic, Croatia, 53.32. 2. Jesse Ssuubi Ssengonzi, Uganda, 53.76. 3. Joe Kurniawan,…

Friday

Men

100m Butterfly

Heat 1

1. Nikola Miljenic, Croatia, 53.32.

2. Jesse Ssuubi Ssengonzi, Uganda, 53.76.

3. Joe Kurniawan, Indonesia, 53.95.

4. Milos Milenkovic, Montenegro, 54.26.

5. Josh Kirlew, Jamaica, 54.66.

6. Oscar Cyusa Peyre Mitilla, Rwanda, 58.77.

7. Hasan Ali Khaleel Al-Zinkee, Iraq, 1:00.23.

8. Yusuf Marwan Abdullah Nasser, Yemen, 1:08.72.

Heat 2

1. Sun Jiajun, China, 51.85.

2. Chad le Clos, South Africa, 52.24.

3. Mario Molla Yanes, Spain, 52.27.

4. Kaii Winkler, Germany, 52.64.

5. Adilbek Mussin, Kazakhstan, 52.74.

6. Cameron Gray, New Zealand, 53.83.

7. Matthew Sates, South Africa, 54.53.

8. Jarod Hatch, Philippines, 54.66.

Heat 3

1. Kristof Milak, Hungary, 50.19.

2. Noe Ponti, Switzerland, 50.65.

3. Gal Cohen Groumi, Israel, 51.30.

4. Hubert Kos, Hungary, 51.58.

5. Josif Miladinov, Bulgaria, 51.77.

6. Diogo Matos Ribeiro, Portugal, 51.90.

7. Wang Changhao, China, 52.37.

8. Daniel Gracik, Czech Republic, 52.61.

Heat 4

1. Maxime Grousset, France, 50.65.

2. Matthew Temple, Australia, 50.89.

3. Jakub Majerski, Poland, 51.18.

4. Simon Bucher, Austria, 51.55.

5. Naoki Mizunuma, Japan, 51.62.

6. Thomas Heilman, United States, 51.82.

7. Tomer Frankel, Israel, 51.94.

8. Kayky Mota, Brazil, 52.11.

Heat 5

1. Josh Liendo, Canada, 50.55.

2. Ilya Kharun, Canada, 50.71.

3. Caeleb Dressel, United States, 50.83.

4. Nyls Korstanje, Netherlands, 51.17.

5. Ben Armbruster, Australia, 51.33.

6. Katsuhiro Matsumoto, Japan, 51.43.

7. Clement Secchi, France, 51.62.

8. James Guy, Britain, 52.23.

Women

200m Individual Medley

Heat 1

1. Azzahra Permatahani, Indonesia, 2:20.51.

2. Valerie Rose Tarazi, Palestine, 2:20.56.

3. Jayla Pina, Cape Verde, 2:24.51.

Heat 2

1. Kristen Elena Romano, Puerto Rico, 2:13.32.

2. Lena Kreundl, Austria, 2:15.04.

3. Ieva Maluka, Latvia, 2:15.79.

4. Thi My Tien Vo, Vietnam, 2:17.18.

5. McKenna de Bever, Peru, 2:17.61.

6. Nicole Frank, Uruguay, 2:18.00.

7. Han An-Chi, Taiwan, DQ.

Heat 3

1. Summer McIntosh, Canada, 2:09.90.

2. Yu Yiting, China, 2:10.28.

3. Ella Ramsay, Australia, 2:10.75.

4. Abbie Wood, Britain, 2:10.95.

5. Charlotte Bonnet, France, 2:11.47.

6. Emma Carrasco Cadens, Spain, 2:11.54.

7. Tamara Potocka, Slovakia, 2:14.20.

8. Dalma Sebestyen, Hungary, 2:15.16.

Heat 4

1. Sydney Pickrem, Canada, 2:10.63.

2. Kate Douglass, United States, 2:10.70.

3. Shiho Matsumoto, Japan, 2:11.67.

4. Rebecca Meder, South Africa, 2:11.96.

5. Freya Constance Colbert, Britain, 2:12.88.

5. Sara Franceschi, Italy, 2:12.88.

7. Marrit Steenbergen, Netherlands, 2:13.21.

8. Barbora Seemanova, Czech Republic, 2:13.47.

Heat 5

1. Alex Walsh, United States, 2:10.48.

2. Ye Shiwen, China, 2:10.96.

3. Kaylee McKeown, Australia, 2:11.26.

4. Anastasia Gorbenko, Israel, 2:11.53.

5. Yui Ohashi, Japan, 2:11.70.

6. Ellen Walshe, Ireland, 2:11.81.

7. Kim Seoyeong, South Korea, 2:12.42.

8. Lea Polonsky, Israel, 2:17.53.

800m Freestyle

Heat 1

1. Lani Pallister, Australia, 8:20.21.

2. Isabel Gose, Germany, 8:20.63.

3. Erika Fairweather, New Zealand, 8:22.22.

4. Anastasiia Kirpichnikova, France, 8:22.99.

5. Li Bingjie, China, 8:27.92.

6. Maria Fernanda Costa, Brazil, 8:32.20.

7. Ching Hwee Gan, Singapore, 8:32.37.

8. Jamila Boulakbech, Tunisia, 9:21.38.

