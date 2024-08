Olympic Swimming Results

Thursday Men 50m Freestyle Heat 1 1. Pedro Rogery, Guinea-Bissau, 28.34. 2. Marouane Mamane Hamissou Abba, Niger, 30.66. 3. Terence…

Thursday

Men

50m Freestyle

Heat 1

1. Pedro Rogery, Guinea-Bissau, 28.34.

2. Marouane Mamane Hamissou Abba, Niger, 30.66.

3. Terence Tengue, Central African Republic, 30.96.

Heat 2

1. Phillip Kinono, Marshall Islands, 27.43.

2. Freddy Mayala, Congo, 27.52.

3. Higinio Ndong Obama, Equatorial Guinea, 28.42.

4. Adam Mpali, Gabon, 28.47.

5. Troy Nisbett, Saint Kitts and Nevis, 28.71.

6. Aristote Ndombe Impelenga, Congo, 29.04.

7. Jolanio Guterres, Timor-Leste, 30.04.

Heat 3

1. Fakhriddin Madkamov, Tajikistan, 26.23.

2. Elhadj N’gnane Diallo, Guinea, 26.45.

3. Magnim Jordano Daou, Togo, 26.56.

4. Souleymane Napare, Burkina Faso, 26.66.

4. Jose Tati, Cape Verde, 26.66.

6. Ousman Jobe, Gambia, 26.97.

7. Joshua Wyse, Sierra Leone, 27.11.

8. Fahim Anwari, Afghanistan, 27.14.

Heat 4

1. Thierry Bollin, Switzerland, 22.95.

2. Belly-Cresus Ganira, Burundi, 23.80.

3. Mohamed Aan Hussain, Maldives, 24.22.

4. Aaron Ghebre Owusu, Eritrea, 24.25.

5. Warren Adam Lawrence, Dominica, 24.67.

6. Jion Hosei, Palau, 25.67.

7. Houmed Houssein Barkat, Djibouti, 26.00.

8. Camil Doua, Mauritania, 26.02.

Heat 5

1. David Young, Fiji, 22.71.

2. Kyle Micallef, Malta, 22.89.

3. Tobi Sijuade, Nigeria, 23.34.

4. Evgenii Somov, AIN, 23.43.

5. Alex Joachim, St Vincent and the Grenadines, 23.59.

6. Alaa Maso, Refugee Olympic Team, 23.90.

7. Damien Shamambo, Zambia, 24.09.

8. Filipe Gomes, Malawi, 24.11.

Heat 6

1. Thomas Fannon, Ireland, 21.79.

2. Jere Hribar, Croatia, 22.08.

3. Mikel Schreuders, Aruba, 22.14.

4. Jonathan Eu Jin Tan, Singapore, 22.26.

5. Alexander Cohoon, Britain, 22.31.

6. Miguel Nascimento, Portugal, 22.49.

7. Nicholas Lia, Norway, 22.51.

8. Matej Dusa, Slovakia, 22.64.

Heat 7

1. Diogo Matos Ribeiro, Portugal, 21.91.

2. Martin Kartavi, Israel, 22.01.

2. Taiko Torepe-Ormsby, New Zealand, 22.01.

4. Renzo Tjon-A-Joe, Netherlands, 22.10.

5. Andrej Barna, Serbia, 22.19.

6. Guilherme Santos, Brazil, 22.31.

7. Piotr Ludwiczak, Poland, 22.34.

8. Artem Selin, Germany, 22.54.

Heat 8

1. Florent Manaudou, France, 21.54.

2. Leonardo Deplano, Italy, 21.79.

3. Meiron Amir Cheruti, Israel, 21.88.

4. Vladyslav Bukhov, Ukraine, 21.89.

5. Kenzo Simons, Netherlands, 22.15.

6. Dylan Carter, Trinidad and Tobago, 22.18.

7. Bjoern Seeliger, Sweden, 22.21.

8. Shane Ryan, Ireland, DNS.

Heat 9

1. Benjamin Proud, Britain, 21.70.

2. Ben Armbruster, Australia, 21.86.

3. Josh Liendo, Canada, 21.92.

4. Maxime Grousset, France, 21.94.

5. Stergios Marios Bilas, Greece, 22.00.

6. Alberto Mestre, Venezuela, 22.02.

7. Szebasztian Szabo, Hungary, 22.12.

8. Ji Yuchan, South Korea, 22.16.

Heat 10

1. Cameron McEvoy, Australia, 21.32.

2. Jordan Crooks, Cayman Islands, 21.51.

3. Lorenzo Zazzeri, Italy, 21.64.

4. Kristian Gkolomeev, Greece, 21.86.

5. Gabriel Castano Garcia, Mexico, 21.89.

6. Caeleb Dressel, United States, 21.91.

7. Chris Guiliano, United States, 21.97.

8. Ho Ian Yentou, Hong Kong, 22.12.

200m Individual Medley

Heat 1

1. Matheo Mateos, Paraguay, 2:03.45.

2. Simon Bachmann, Seychelles, 2:06.48.

3. Esteban Nunez del Prado, Bolivia, 2:08.10.

Heat 2

1. Carson Foster, United States, 1:58.63.

2. Lewis Clareburt, New Zealand, 1:58.84.

3. Finlay Knox, Canada, 1:58.97.

4. Berke Saka, Turkey, 2:01.99.

5. Erick Gordillo, Guatemala, 2:02.24.

6. Matthew Sates, South Africa, 2:04.01.

7. Hugo Gonzalez de Oliveira, Spain, DNS.

Heat 3

1. Duncan Scott, Britain, 1:57.77.

2. Leon Marchand, France, 1:57.86.

3. Alberto Razzetti, Italy, 1:58.00.

4. Ron Polonsky, Israel, 1:58.30.

5. Jeremy Desplanches, Switzerland, 1:58.46.

6. William Campbell Petric, Australia, 1:58.84.

7. Apostolos Papastamos, Greece, 2:00.79.

Heat 4

1. Daiya Seto, Japan, 1:57.48.

2. Shaine Casas, United States, 1:58.04.

3. Wang Shun, China, 1:58.09.

4. Tom Dean, Britain, 1:58.30.

5. Thomas Neill, Australia, 1:59.13.

6. Jaouad Syoud, Algeria, 1:59.41.

7. Tomas Peribonio Avila, Ecuador, 2:03.40.

8. Gabor Zombori, Hungary, DNS.

Women

200m Backstroke

Heat 1

1. Tatiana Salcutan, Moldova, 2:13.20.

2. Cheung Sum Yuet Cindy, Hong Kong, 2:17.32.

3. Anishta Teeluck, Mauritius, 2:18.67.

Heat 2

1. Kylie Masse, Canada, 2:08.54.

2. Honey Osrin, Britain, 2:09.57.

3. Eszter Szabo-Feltothy, Hungary, 2:09.72.

4. Africa Zamorano Sanz, Spain, 2:10.40.

5. Jaclyn Barclay, Australia, 2:10.53.

6. Aviv Barzelay, Israel, 2:10.71.

7. Gabriela Georgieva, Bulgaria, 2:12.15.

8. Laura Bernat, Poland, 2:14.57.

Heat 3

1. Peng Xuwei, China, 2:08.29.

2. Regan Smith, United States, 2:09.61.

3. Anastasiya Shkurdai, AIN, 2:09.64.

4. Anastasia Gorbenko, Israel, 2:10.29.

5. Camila Rebelo, Portugal, 2:11.26.

6. Margherita Panziera, Italy, 2:11.60.

7. Regan Rathwell, Canada, 2:12.21.

8. Adela Piskorska, Poland, 2:13.39.

Heat 4

1. Kaylee McKeown, Australia, 2:08.89.

2. Phoebe Bacon, United States, 2:09.00.

3. Emma Terebo, France, 2:09.66.

4. Lee Eunji, South Korea, 2:09.88.

5. Katie Shanahan, Britain, 2:09.92.

6. Carmen Weiler Sastre, Spain, 2:10.09.

7. Pauline Mahieu, France, 2:10.30.

8. Dora Molnar, Hungary, 2:10.51.

4 x 200m Freestyle Relay

Heat 1

1. United States (Anna Peplowski, 27.55; Erin Gemmell, 2:24.17; Simone Manuel, 4:21.88; Alex Shackell, 6:20.24), 7:52.72.

2. Brazil (Maria Fernanda Costa, 27.44; Stephanie Balduccini, 2:23.60; Maria Paula Heitmann, 4:22.53; Gabrielle Roncatto, 6:21.79), 7:52.81.

3. Britain (Freya Anderson, 28.02; Abbie Wood, 2:24.70; Lucy Hope, 4:22.54; Medi Eira Harris, 6:21.31), 7:53.49.

4. New Zealand (Erika Fairweather, 27.41; Eve Thomas, 2:24.17; Caitlin Deans, 4:22.97; Laticia-Leigh Transom, 6:21.56), 7:54.37.

5. Germany (Isabel Gose, 27.98; Nicole Maier, 2:25.97; Julia Mrozinski, 4:24.62; Nele Schulze, 6:24.16), 7:55.57.

6. Japan (Nagisa Ikemoto, 27.10; Waka Kobori, 2:26.64; Hiroko Makino, 4:24.57; Rio Shirai, 6:25.86), 7:59.10.

7. France (Lucile Tessariol, 28.03; Assia Touati, 2:27.04; Marina Jehl, 4:28.14; Anastasiia Kirpichnikova, 6:27.53), 7:59.98.

8. Turkey (Gizem Guvenc, 27.68; Ela Naz Ozdemir, 2:27.15; Ecem Donmez, 4:29.16; Zehra Bilgin, 6:30.71), 8:05.18.

Heat 2

1. Australia (Lani Pallister, 27.23; Jamie Perkins, 2:22.55; Brianna Throssell, 4:19.21; Shayna Jack, 6:15.11), 7:45.63.

2. Hungary (Nikolett Padar, 27.07; Lilla Minna Abraham, 2:24.73; Ajna Kesely, 4:23.08; Panna Ugrai, 6:21.34), 7:52.25.

3. China (Tang Muhan, 27.47; Kong Yaqi, 2:26.81; Ge Chutong, 4:25.61; Liu Yaxin, 6:23.40), 7:52.36.

4. Canada (Emma O’Croinin, 27.78; Ella Jansen, 2:27.13; Julie Brousseau, 4:26.04; Mary-Sophie Harvey, 6:24.06), 7:53.03.

5. Italy (Sofia Morini, 27.37; Giulia D’Innocenzo, 2:25.36; Matilde Biagiotti, 4:24.81; Giulia Ramatelli, 6:24.37), 7:55.29.

6. Israel (Anastasia Gorbenko, 27.54; Daria Golovaty, 2:25.39; Ayla Spitz, 4:24.08; Lea Polonsky, 6:24.91), 7:55.99.

7. Netherlands (Janna van Kooten, 27.78; Imani de Jong, 2:27.07; Silke Holkenborg, 4:28.50; Marrit Steenbergen, 6:27.58), 7:57.58.

8. Spain (Maria Daza Garcia, 27.99; Alba Herrero Lazaro, 2:28.78; Paula Juste Sanchez, 4:28.39; Ainhoa Campabadal Amezcua, 6:28.13), 8:00.23.

