Olympic Sport Climbing Results

Saturday

Women

Boulder & Lead

Final

Boulder

1. Janja Garnbret, Slovenia.

2. Brooke Raboutou, United States.

3. Oceania Mackenzie, Australia.

4. Erin McNeice, Britain.

4. Oriane Bertone, France.

6. Jessica Pilz, Austria.

7. Ai Mori, Japan.

8. Seo Chaehyun, South Korea.

Lead

1. Ai Mori, Japan, 48+.

2. Jessica Pilz, Austria, 46+.

3. Janja Garnbret, Slovenia, 45+.

4. Seo Chaehyun, South Korea, 43+.

5. Brooke Raboutou, United States, 42.

6. Erin McNeice, Britain, 41+.

7. Oceania Mackenzie, Australia, 34+.

8. Oriane Bertone, France, 34.

Rankings

1. Janja Garnbret, Slovenia.

2. Brooke Raboutou, United States.

3. Jessica Pilz, Austria.

4. Ai Mori, Japan.

5. Erin McNeice, Britain.

6. Seo Chaehyun, South Korea.

7. Oceania Mackenzie, Australia.

8. Oriane Bertone, France.

9. Miho Nonaka, Japan.

10. Luo Zhilu, China.

11. Natalia Grossman, United States.

12. Camilla Moroni, Italy.

13. Zhang Yuetong, China.

14. Zelia Avezou, France.

15. Ievgeniia Kazbekova, Ukraine.

16. Lucia Doerffel, Germany.

17. Mia Krampl, Slovenia.

18. Laura Rogora, Italy.

19. Molly Thompson-Smith, Britain.

20. Lauren Mukheibir, South Africa.

