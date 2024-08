Olympic Skateboarding Results

Wednesday Men Park Prelims 1. Keegan Palmer, Australia, 93.78 (Q). 2. Tom Schaar, United States, 92.05 (Q). 3. Alex Sorgente,…

Wednesday

Men

Park

Prelims

1. Keegan Palmer, Australia, 93.78 (Q).

2. Tom Schaar, United States, 92.05 (Q).

3. Alex Sorgente, Italy, 91.14 (Q).

4. Tate Carew, United States, 90.42 (Q).

5. Keefer Wilson, Australia, 90.10 (Q).

6. Pedro Barros, Brazil, 89.24 (Q).

7. Luigi Cini, Brazil, 89.10 (Q).

8. Augusto Akio, Brazil, 88.98 (Q).

9. Hampus Winberg, Sweden, 88.29.

10. Gavin Bottger, United States, 86.95.

11. Alessandro Mazzara, Italy, 83.17.

12. Vincent Matheron, France, 82.02.

13. Thomas Augusto, Portugal, 81.75.

14. Steven Pineiro, Puerto Rico, 81.54.

15. Yuro Nagahara, Japan, 81.38.

16. Kieran Woolley, Australia, 80.04.

17. Tyler Edtmayer, Germany, 78.20.

18. Andrew Macdonald, Britain, 77.66.

19. Alain Kortabitarte, Spain, 75.46.

20. Danny Leon, Spain, 56.25.

21. Viktor Solmunde, Denmark, 42.95.

22. Dallas Oberholzer, South Africa, 33.83.

Final

1. Keegan Palmer, Australia, 93.11.

2. Tom Schaar, United States, 92.23.

3. Augusto Akio, Brazil, 91.85.

4. Pedro Barros, Brazil, 91.65.

5. Tate Carew, United States, 91.17.

6. Alex Sorgente, Italy, 84.26.

7. Luigi Cini, Brazil, 76.89.

8. Keefer Wilson, Australia, 58.36.

