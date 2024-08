Olympic Skateboarding Results

Tuesday Women Park Prelims 1. Cocona Hiraki, Japan, 88.07 (Q). 2. Bryce Wettstein, United States, 85.65 (Q). 3. Hinano Kusaki,…

Tuesday

Women

Park

Prelims

1. Cocona Hiraki, Japan, 88.07 (Q).

2. Bryce Wettstein, United States, 85.65 (Q).

3. Hinano Kusaki, Japan, 85.11 (Q).

4. Sky Brown, Britain, 84.75 (Q).

5. Heili Sirvio, Finland, 83.42 (Q).

6. Arisa Trew, Australia, 82.95 (Q).

7. Naia Laso, Spain, 82.49 (Q).

8. Dora Varella, Brazil, 82.29 (Q).

9. Isadora Pacheco, Brazil, 82.07.

10. Sakura Yosozumi, Japan, 79.70.

11. Ruby Trew, Australia, 77.89.

12. Raicca Ventura, Brazil, 76.24.

13. Ruby Lilley, United States, 75.07.

14. Lilly Stoephasius, Germany, 74.40.

15. Lola Tambling, Britain, 73.85.

16. Emilie Alexandre, France, 73.48.

17. Julia Benedetti, Spain, 70.27.

18. Zheng Haohao, China, 63.19.

19. Minna Stess, United States, 54.71.

20. Fay Ebert, Canada, 51.82.

21. Nana Taboulet, France, 42.33.

22. Aya Asaqas, Morocco, 13.68.

Final

1. Arisa Trew, Australia, 93.18.

2. Cocona Hiraki, Japan, 92.63.

3. Sky Brown, Britain, 92.31.

4. Dora Varella, Brazil, 89.14.

5. Heili Sirvio, Finland, 88.89.

6. Bryce Wettstein, United States, 88.12.

7. Naia Laso, Spain, 86.28.

8. Hinano Kusaki, Japan, 69.76.

