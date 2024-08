Olympic Shooting Results

Saturday Women 25m Pistol Final x-won shoot-off; y-shoot-off 1. x-Yang Jiin, South Korea, (586, 37), 623 (4). 2. y-Camille Jedrzejewski,…

Saturday

Women

25m Pistol

Final

x-won shoot-off; y-shoot-off

1. x-Yang Jiin, South Korea, (586, 37), 623 (4).

2. y-Camille Jedrzejewski, France, (585, 37), 622 (1).

3. Veronika Major, Hungary, (592, 31), 623.

4. Manu Bhaker, India, (590, 28), 618.

5. Zhao Nan, China, (586, 23), 609.

6. Haniyeh Rostamiyan, Iran, (588, 19), 607.

7. Thu Vinh Trinh, Vietnam, (587, 16), 603.

8. Katelyn Morgan Abeln, United States, (585, 5), 590.

