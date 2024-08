Olympic Sailing Results

Friday Men Kite Final Race 2 1. Valentin Bontus, Austria (2, 2, 2, 2, 2), 10. 2. Toni Vodisek, Slovenia…

Friday

Men

Kite

Final

Race 2

1. Valentin Bontus, Austria (2, 2, 2, 2, 2), 10.

2. Toni Vodisek, Slovenia (4, 4, 4, 4, 6), 22 (DPI).

3. Maximilian Maeder, Singapore (6, 6, 6, 6, 4), 28.

4. Riccardo Pianosi, Italy (8, 8, 8, 8, 8), 40.

Race 3

1. Valentin Bontus, Austria (4, 2, 2, 2, 2), 12.

2. Riccardo Pianosi, Italy (2, 4, 4, 4, 4), 18.

3. Maximilian Maeder, Singapore (6, 6, 6, 6, 6), 30.

4. Toni Vodisek, Slovenia (8, 8, 8, 8, 8), 40.

