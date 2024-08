Olympic Sailing Results

Friday Men Dinghy Opening Series Race 2 1. Stefano Peschiera, Peru (1, 1, 1, 1, 1), 4. 2. Matt Wearn,…

Friday

Men

Dinghy

Opening Series

Race 2

1. Stefano Peschiera, Peru (1, 1, 1, 1, 1), 4.

2. Matt Wearn, Australia (6, 3, 2, 2, 2), 9.

3. Omer Vered Vilenchik, Israel (2, 2, 3, 3, 3), 10.

4. Karl-Martin Rammo, Estonia (3, 4, 5, 6, 6), 18.

5. Filip Jurisic, Croatia (5, 6, 6, 4, 4), 19.

6. William de Smet, Belgium (4, 5, 7, 7, 7), 23.

8. Ryan Lo, Singapore (8, 7, 4, 8, 8), 27.

8. Pavlos Kontides, Cyprus (14, 9, 8, 5, 5), 27.

9. Jonatan Vadnai, Hungary (7, 8, 9, 9, 12), 33.

10. Eduardo Marques, Portugal (9, 10, 10, 12, 11), 40.

11. Michael Beckett, Britain (18, 13, 11, 10, 9), 43.

12. Zan Luka Zelko, Slovenia (12, 12, 12, 11, 10), 45.

13. Yigit Yalcin Citak, Turkey (17, 11, 13, 13, 13), 50.

14. Halliday Nicholas, Hong Kong (28, 16, 14, 14, 14), 58.

15. Hermann Tomasgaard, Norway (13, 18, 15, 16, 16), 60.

16. Thomas Saunders, New Zealand (10, 17, 20, 17, 17), 61.

18. Kaarle Tapper, Finland (15, 14, 25, 18, 18), 65.

18. Khairulnizam Mohd Afendy, Malaysia (27, 19, 16, 15, 15), 65.

19. Duko Bos, Netherlands (19, 24, 17, 21, 20), 77.

20. Juan I Maegli, Guatemala (23, 15, 19, 22, 22), 78.

21. Jean-Baptiste Bernaz, France (20, 23, 22, 20, 19), 81.

22. Lorenzo Brando Chiavarini, Italy (29, 26, 24, 19, 21), 90.

23. Pedro Luis Fernandez Gamboa, Puerto Rico (22, 22, 21, 27, 27), 92.

25. Arthit Mikhail Romanyk, Thailand (31, 33, 18, 24, 24), 97.

25. Milivoj Dukic, Montenegro (26, 25, 26, 23, 23), 97.

27. Bruno Fontes, Brazil (24, 20, 35, 32, 31), 107.

27. Johan Lundgaard Schubert, Denmark (21, 29, 28, 30, 29), 107.

28. Thad Lettsome, British Virgin Islands (11, 21, 38, 38, 38), 108.

29. Francisco Guaragna Rigonat, Argentina (34, 35, 23, 26, 26), 109.

30. Finn Lynch, Ireland (38, 32, 29, 25, 25), 111.

31. Vishnu Saravanan, India (16, 31, 34, 34, 34), 115.

32. Clemente Seguel Lacamara, Chile (32, 30, 31, 28, 28), 117.

33. Enrique Jose Arathoon Pacas, El Salvador (25, 28, 37, 33, 33), 119.

34. Joaquin Blanco Albalat, Spain (30, 27, 32, 35, 35), 124.

35. Philipp Buhl, Germany (40, 37, 27, 31, 30), 125.

36. Ha Jeemin, South Korea (35, 36, 30, 29, 32), 126.

37. Just van Aanholt, Aruba (33, 34, 33, 37, 39), 137.

38. Luc Chevrier, Saint Lucia (39, 40, 36, 36, 36), 147.

39. Filipe Andre, Angola (36, 38, 40, 40, 42), 154.

40. Eroni Leilua, Samoa (37, 41, 39, 39, 41), 156.

41. Viliame Ratulu, Fiji (41, 39, 41, 41, 43), 162.

42. Michal Krasodomski, Poland (43, 43, 43, 43, 37), 166.

43. Aly Badawy, Egypt (43, 43, 43, 43, 40), 169 (STP).

Women

Skiff

Medal Race

1. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (2, 2, 2, 2, 6), 14.

2. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (6, 6, 6, 6, 2), 26.

3. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (8, 4, 4, 4, 20), 40.

4. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (12, 12, 10, 8, 4), 46.

5. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (10, 8, 8, 12, 10), 48.

7. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (4, 10, 14, 18, 16), 62.

7. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (16, 16, 12, 10, 8), 62.

8. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (14, 14, 18, 14, 12), 72.

9. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (20, 18, 20, 16, 14), 88.

10. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (18, 20, 16, 20, 18), 92.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.