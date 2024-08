Olympic Modern Pentathlon Results

Friday Men’s Individual Semifinals Semifinal A, Riding Show Jumping 1. Alexandre Dallenbach, Switzerland (0), 300. 2. Csaba Bohm, Hungary (0),…

Friday

Men’s Individual

Semifinals

Semifinal A, Riding Show Jumping

1. Alexandre Dallenbach, Switzerland (0), 300.

2. Csaba Bohm, Hungary (0), 300.

3. Martin Vlach, Czech Republic (0), 300.

4. Pavels Svecovs, Latvia (0), 300.

5. Georgiy Boroda-Dudochkin, Kazakhstan (0), 300.

6. Fabian Liebig, Germany (0), 300.

7. Emiliano Hernandez, Mexico (0), 293.

8. Jean-Baptiste Mourcia, France (0), 293.

9. Todor Mihalev, Bulgaria (0), 293.

10. Valentin Prades, France (0), 293.

11. Matteo Cicinelli, Italy (0), 293.

12. Marek Grycz, Czech Republic (0), 286.

13. Luo Shuai, China (0), 286.

14. Bugra Unal, Turkey (0), 283.

15. Andres Torres, Ecuador (0), 283.

16. Duilio Carrillo, Mexico (0), 279.

17. Ahmed Elgendy, Egypt (9), 267.

18. Phurit Yohuang, Thailand (21), 245.

Semifinal A, Fencing Bonus Round

1. Valentin Prades, France (5-0), 10.

2. Emiliano Hernandez, Mexico (5-1), 10.

3. Csaba Bohm, Hungary (2-1), 4.

4. Martin Vlach, Czech Republic (1-1), 2.

4. Andres Torres, Ecuador (1-1), 2.

4. Jean-Baptiste Mourcia, France (1-1), 2.

4. Georgiy Boroda-Dudochkin, Kazakhstan (1-1), 2.

4. Phurit Yohuang, Thailand (1-1), 2.

9. Todor Mihalev, Bulgaria (0-1), 0.

9. Luo Shuai, China (0-1), 0.

9. Marek Grycz, Czech Republic (0-1), 0.

9. Ahmed Elgendy, Egypt (0-1), 0.

9. Fabian Liebig, Germany (0-1), 0.

9. Matteo Cicinelli, Italy (0-1), 0.

9. Pavels Svecovs, Latvia (0-1), 0.

9. Duilio Carrillo, Mexico (0-1), 0.

9. Alexandre Dallenbach, Switzerland (0-1), 0.

9. Bugra Unal, Turkey (0-1), 0.

Semifinal A, Swimming 200m Freestyle Heat 1

1. Andres Torres, Ecuador.

2. Marek Grycz, Czech Republic.

3. Phurit Yohuang, Thailand.

4. Duilio Carrillo, Mexico.

5. Martin Vlach, Czech Republic.

6. Georgiy Boroda-Dudochkin, Kazakhstan.

Semifinal A, Swimming 200m Freestyle Heat 2

1. Csaba Bohm, Hungary.

2. Ahmed Elgendy, Egypt.

3. Fabian Liebig, Germany.

4. Luo Shuai, China.

5. Bugra Unal, Turkey.

6. Jean-Baptiste Mourcia, France.

Semifinal A, Swimming 200m Freestyle Heat 3

1. Alexandre Dallenbach, Switzerland.

2. Matteo Cicinelli, Italy.

3. Pavels Svecovs, Latvia.

4. Emiliano Hernandez, Mexico.

5. Todor Mihalev, Bulgaria.

6. Valentin Prades, France.

Semifinal A, Laser Run

1. Martin Vlach, Czech Republic (9:47.46), 713.

2. Jean-Baptiste Mourcia, France (+0.82), 712.

3. Luo Shuai, China (+11.16), 702.

4. Csaba Bohm, Hungary (+17.18), 696.

5. Emiliano Hernandez, Mexico (+18.43), 695.

6. Ahmed Elgendy, Egypt (+20.15), 693.

7. Fabian Liebig, Germany (+21.67), 691.

8. Marek Grycz, Czech Republic (+28.57), 684.

9. Matteo Cicinelli, Italy (+29.16), 684.

10. Duilio Carrillo, Mexico (+30.06), 683.

11. Georgiy Boroda-Dudochkin, Kazakhstan (+32.45), 681.

12. Bugra Unal, Turkey (+35.80), 677.

13. Todor Mihalev, Bulgaria (+36.58), 676.

14. Valentin Prades, France (+36.72), 676.

15. Alexandre Dallenbach, Switzerland (+46.68), 666.

16. Pavels Svecovs, Latvia (+53.22), 660.

17. Phurit Yohuang, Thailand (+1:15.87), 637.

18. Andres Torres, Ecuador (+1:42.17), 611.

Semifinal B, Riding Show Jumping

1. Charles Brown, Britain (0), 300.

2. Taishu Sato, Japan (0), 300.

3. Lukasz Gutkowski, Poland (0), 300.

4. Vladyslav Chekan, Ukraine (0), 300.

5. Seo Changwan, South Korea (0), 300.

6. Giorgio Malan, Italy (0), 293.

7. Balazs Szep, Hungary (0), 293.

8. Kamil Kasperczak, Poland (1), 292.

9. Li Shuhuan, China (2), 291.

10. Mohanad Shaban, Egypt (0), 286.

11. Jun Woongtae, South Korea (0), 286.

12. Joseph Choong, Britain (0), 286.

13. Andres Fernandez, Guatemala (0), 286.

14. Marvin Dogue, Germany (0), 286.

15. Franco Serrano, Argentina (0), 286.

16. Esteban Bustos, Chile (9), 281.

17. Marcos Rojas, Cuba (4), 279.

18. Oleksandr Tovkai, Ukraine, EL.

Semifinal B, Fencing Bonus Round

1. Joseph Choong, Britain (4-1), 8.

1. Marvin Dogue, Germany (4-1), 8.

3. Giorgio Malan, Italy (2-1), 4.

4. Oleksandr Tovkai, Ukraine (1-0), 4.

5. Franco Serrano, Argentina (1-1), 2.

5. Esteban Bustos, Chile (1-1), 2.

5. Li Shuhuan, China (1-1), 2.

5. Taishu Sato, Japan (1-1), 2.

5. Lukasz Gutkowski, Poland (1-1), 2.

5. Jun Woongtae, South Korea (1-1), 2.

11. Charles Brown, Britain (0-1), 0.

11. Marcos Rojas, Cuba (0-1), 0.

11. Mohanad Shaban, Egypt (0-1), 0.

11. Andres Fernandez, Guatemala (0-1), 0.

11. Balazs Szep, Hungary (0-1), 0.

11. Kamil Kasperczak, Poland (0-1), 0.

11. Seo Changwan, South Korea (0-1), 0.

11. Vladyslav Chekan, Ukraine (0-1), 0.

Semifinal B, Swimming 200m Freestyle Heat 1

1. Joseph Choong, Britain.

2. Andres Fernandez, Guatemala.

3. Oleksandr Tovkai, Ukraine.

4. Marcos Rojas, Cuba.

5. Franco Serrano, Argentina.

6. Esteban Bustos, Chile.

Semifinal B, Swimming 200m Freestyle Heat 2

1. Giorgio Malan, Italy.

2. Charles Brown, Britain.

3. Vladyslav Chekan, Ukraine.

4. Balazs Szep, Hungary.

5. Mohanad Shaban, Egypt.

6. Li Shuhuan, China.

Semifinal B, Swimming 200m Freestyle Heat 3

1. Jun Woongtae, South Korea.

2. Seo Changwan, South Korea.

3. Taishu Sato, Japan.

4. Lukasz Gutkowski, Poland.

5. Marvin Dogue, Germany.

6. Kamil Kasperczak, Poland.

Semifinal B, Laser Run

1. Joseph Choong, Britain (10:05.18), 695.

2. Charles Brown, Britain (+2.67), 693.

3. Marvin Dogue, Germany (+6.60), 689.

4. Balazs Szep, Hungary (+6.92), 688.

5. Giorgio Malan, Italy (+7.28), 688.

6. Mohanad Shaban, Egypt (+10.64), 685.

7. Taishu Sato, Japan (+12.84), 682.

8. Jun Woongtae, South Korea (+13.96), 681.

9. Vladyslav Chekan, Ukraine (+14.31), 681.

10. Lukasz Gutkowski, Poland (+15.56), 680.

11. Li Shuhuan, China (+18.43), 677.

12. Seo Changwan, South Korea (+26.35), 669.

13. Oleksandr Tovkai, Ukraine (+31.23), 664.

14. Andres Fernandez, Guatemala (+31.70), 664.

15. Franco Serrano, Argentina (+35.70), 660.

16. Marcos Rojas, Cuba (+36.47), 659.

17. Esteban Bustos, Chile (+41.78), 654.

18. Kamil Kasperczak, Poland, DNF.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.