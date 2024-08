Olympic Gymnastics Results

Saturday Women Group All-Around Final Rotation 1 1. China (Ding Xinyi; Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Wang Lanjing), 36.950.…

Saturday

Women

Group All-Around

Final

Rotation 1

1. China (Ding Xinyi; Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Wang Lanjing), 36.950.

2. Ukraine (Diana Baieva; Alina Melnyk; Valeriia Peremeta; Kira Shyrykina; Mariia Vysochanska), 36.550.

3. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Laura Paris), 36.100.

4. France (Ainhoa Dot; Manelle Inaho; Celia Joseph-Noel; Justine Lavit; Lozea Vilarino), 35.750.

5. Israel (Shani Bakanov; Adar Friedmann; Romi Paritzki; Ofir Shaham; Diana Svertsov), 35.600.

6. Azerbaijan (Gullu Aghalarzade; Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Darya Sorokina), 34.850.

7. Bulgaria (Sofia Ivanova; Magdalina Minevska; Kamelia Petrova; Rachel Stoyanov; Margarita Vasileva), 34.100.

8. Uzbekistan (Evelina Atalyants; Shakhzoda Ibragimova; Mumtozabonu Iskhokzoda; Amaliya Mamedova; Irodakhon Sadykova), 34.050.

Rotation 2

1. Bulgaria (Sofia Ivanova; Magdalina Minevska; Kamelia Petrova; Rachel Stoyanov; Margarita Vasileva), 33.700.

2. Israel (Shani Bakanov; Adar Friedmann; Romi Paritzki; Ofir Shaham; Diana Svertsov), 33.250.

3. China (Ding Xinyi; Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Wang Lanjing), 32.850.

4. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Laura Paris), 32.000.

5. Azerbaijan (Gullu Aghalarzade; Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Darya Sorokina), 31.600.

6. Uzbekistan (Evelina Atalyants; Shakhzoda Ibragimova; Mumtozabonu Iskhokzoda; Amaliya Mamedova; Irodakhon Sadykova), 30.450.

7. France (Ainhoa Dot; Manelle Inaho; Celia Joseph-Noel; Justine Lavit; Lozea Vilarino), 30.250.

8. Ukraine (Diana Baieva; Alina Melnyk; Valeriia Peremeta; Kira Shyrykina; Mariia Vysochanska), 29.150.

Rankings

1. China (Ding Xinyi; Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Wang Lanjing).

2. Israel (Shani Bakanov; Adar Friedmann; Romi Paritzki; Ofir Shaham; Diana Svertsov).

3. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Laura Paris).

4. Bulgaria (Sofia Ivanova; Magdalina Minevska; Kamelia Petrova; Rachel Stoyanov; Margarita Vasileva).

5. Azerbaijan (Gullu Aghalarzade; Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Darya Sorokina).

6. France (Ainhoa Dot; Manelle Inaho; Celia Joseph-Noel; Justine Lavit; Lozea Vilarino).

7. Ukraine (Diana Baieva; Alina Melnyk; Valeriia Peremeta; Kira Shyrykina; Mariia Vysochanska).

8. Uzbekistan (Evelina Atalyants; Shakhzoda Ibragimova; Mumtozabonu Iskhokzoda; Amaliya Mamedova; Irodakhon Sadykova).

9. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Victoria Borges; Deborah Medrado; Sofia Pereira; Nicole Pircio).

10. Spain (Ana Arnau Camarena; Ines Bergua Navales; Mireia Martinez; Patricia Perez Fos; Salma Solaun).

11. Australia (Saskia Broedelet; Emmanouela Frroku; Lidiia Iakovleva; Phoebe Learmont; Jessica Weintraub).

12. Mexico (Dalia Alcocer; Sofia Flores; Julia Gutierrez; Kimberly Salazar; Adirem Tejeda).

13. Germany (Anja Kosan; Daniella Kromm; Alina Oganesyan; Hannah Vester; Emilia Wickert).

14. Egypt (Lamar Behairy; Johara Eldeeb; Farida Hussein; Abeer Ramadan; Amina Sobeih).

