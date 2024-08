Olympic Gymnastics Results

Thursday Women Individual All-Around Qualification Rotation 1 1. Darja Varfolomeev, Germany, 36.450. 2. Sofia Raffaeli, Italy, 35.700. 3. Boryana Kaleyn,…

Thursday

Women

Individual All-Around

Qualification

Rotation 1

1. Darja Varfolomeev, Germany, 36.450.

2. Sofia Raffaeli, Italy, 35.700.

3. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 34.600.

4. Margarita Kolosov, Germany, 34.550.

5. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 34.250.

6. Stiliana Nikolova, Bulgaria, 33.900.

7. Barbara Domingos, Brazil, 33.100.

8. Milena Baldassarri, Italy, 32.750.

9. Daria Atamanov, Israel, 32.700.

10. Fanni Pigniczki, Hungary, 32.650.

11. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 32.600.

12. Takhmina Ikromova, Uzbekistan, 32.350.

13. Wang Zilu, China, 32.000.

14. Vera Tugolukova, Cyprus, 31.150.

15. Elzhana Taniyeva, Kazakhstan, 30.850.

16. Helene Karbanov, France, 30.500.

16. Evita Griskenas, United States, 30.500.

18. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 30.200.

19. Polina Berezina, Spain, 29.700.

20. Aliaa Saleh, Egypt, 28.700.

21. Alexandra Kiroi-Bogatyreva, Australia, 28.550.

22. Alba Bautista, Spain, 28.100.

23. Annaliese Dragan, Romania, 27.200.

24. Praewa Misato Philaphandeth, Laos, 21.600.

Rotation 2

1. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 35.350.

2. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 35.250.

3. Barbara Domingos, Brazil, 34.750.

4. Stiliana Nikolova, Bulgaria, 34.700.

5. Sofia Raffaeli, Italy, 34.450.

6. Wang Zilu, China, 34.200.

7. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 34.150.

8. Milena Baldassarri, Italy, 33.300.

9. Daria Atamanov, Israel, 33.250.

10. Margarita Kolosov, Germany, 33.000.

11. Polina Berezina, Spain, 32.750.

12. Fanni Pigniczki, Hungary, 32.600.

13. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 32.500.

13. Darja Varfolomeev, Germany, 32.500.

15. Helene Karbanov, France, 32.350.

16. Elzhana Taniyeva, Kazakhstan, 32.000.

17. Takhmina Ikromova, Uzbekistan, 31.700.

18. Vera Tugolukova, Cyprus, 31.200.

18. Evita Griskenas, United States, 31.200.

20. Alba Bautista, Spain, 31.100.

21. Annaliese Dragan, Romania, 30.550.

22. Alexandra Kiroi-Bogatyreva, Australia, 30.050.

23. Aliaa Saleh, Egypt, 28.150.

24. Praewa Misato Philaphandeth, Laos, 21.600.

Rotation 3

1. Sofia Raffaeli, Italy, 35.000.

2. Margarita Kolosov, Germany, 33.800.

3. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 33.750.

4. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 32.900.

5. Darja Varfolomeev, Germany, 32.650.

6. Polina Berezina, Spain, 32.450.

7. Daria Atamanov, Israel, 32.400.

8. Milena Baldassarri, Italy, 32.300.

8. Elzhana Taniyeva, Kazakhstan, 32.300.

10. Takhmina Ikromova, Uzbekistan, 32.000.

11. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 31.750.

12. Barbara Domingos, Brazil, 31.700.

13. Annaliese Dragan, Romania, 31.650.

14. Wang Zilu, China, 31.250.

15. Vera Tugolukova, Cyprus, 30.600.

16. Fanni Pigniczki, Hungary, 30.450.

17. Alexandra Kiroi-Bogatyreva, Australia, 28.900.

18. Helene Karbanov, France, 28.650.

19. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 28.400.

20. Stiliana Nikolova, Bulgaria, 28.050.

21. Aliaa Saleh, Egypt, 27.850.

22. Alba Bautista, Spain, 27.650.

23. Evita Griskenas, United States, 27.550.

24. Praewa Misato Philaphandeth, Laos, 21.900.

Rotation 4

1. Darja Varfolomeev, Germany, 35.250.

2. Sofia Raffaeli, Italy, 33.950.

3. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 33.600.

4. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 32.500.

5. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 32.300.

6. Daria Atamanov, Israel, 32.100.

7. Fanni Pigniczki, Hungary, 31.650.

8. Elzhana Taniyeva, Kazakhstan, 31.450.

9. Stiliana Nikolova, Bulgaria, 31.050.

10. Milena Baldassarri, Italy, 30.900.

11. Alba Bautista, Spain, 30.800.

12. Wang Zilu, China, 30.650.

13. Takhmina Ikromova, Uzbekistan, 30.350.

14. Barbara Domingos, Brazil, 30.200.

14. Polina Berezina, Spain, 30.200.

16. Margarita Kolosov, Germany, 30.150.

17. Helene Karbanov, France, 29.650.

18. Evita Griskenas, United States, 29.250.

19. Vera Tugolukova, Cyprus, 28.800.

20. Aliaa Saleh, Egypt, 27.000.

21. Alexandra Kiroi-Bogatyreva, Australia, 26.850.

22. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 26.750.

23. Annaliese Dragan, Romania, 25.450.

24. Praewa Misato Philaphandeth, Laos, 22.250.

