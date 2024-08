Olympic Gymnastics Results

Monday Men Parallel Bars Final 1. Zou Jingyuan, China, 16.200. 2. Illia Kovtun, Ukraine, 15.500. 3. Shinnosuke Oka, Japan, 15.300.…

Monday

Men

Parallel Bars

Final

1. Zou Jingyuan, China, 16.200.

2. Illia Kovtun, Ukraine, 15.500.

3. Shinnosuke Oka, Japan, 15.300.

4. Zhang Boheng, China, 15.100.

5. Ferhat Arican, Turkey, 15.100.

6. Wataru Tanigawa, Japan, 14.133.

7. Lukas Dauser, Germany, 13.700.

8. Oleg Verniaiev, Ukraine, 13.300.

Horizontal Bar

Final

1. Shinnosuke Oka, Japan, 14.533.

2. Angel Barajas, Colombia, 14.533.

3. Zhang Boheng, China, 13.966.

3. Tang Chia-Hung, Taiwan, 13.966.

5. Su Weide, China, 13.433.

6. Marios Georgiou, Cyprus, 13.333.

7. Takaaki Sugino, Japan, 11.633.

8. Tin Srbic, Croatia, 11.333.

Women

Balance Beam

Final

1. Alice D’Amato, Italy, 14.366.

2. Zhou Yaqin, China, 14.100.

3. Manila Esposito, Italy, 14.000.

4. Rebeca Andrade, Brazil, 13.933.

5. Simone Biles, United States, 13.100.

6. Sunisa Lee, United States, 13.100.

7. Julia Soares, Brazil, 12.333.

8. Sabrina Maneca-Voinea, Romania, 11.733.

