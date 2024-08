Saturday Men Floor Exercise Final 1. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 15.000. 2. Artem Dolgopyat, Israel, 14.966. 3. Jake Jarman, Britain,…

Saturday

Men

Floor Exercise

Final

1. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 15.000.

2. Artem Dolgopyat, Israel, 14.966.

3. Jake Jarman, Britain, 14.933.

4. Illia Kovtun, Ukraine, 14.533.

5. Milad Karimi, Kazakhstan, 14.500.

6. Luke Whitehouse, Britain, 14.466.

7. Rayderley Zapata, Spain, 14.333.

8. Zhang Boheng, China, 13.933.

