Olympic Fencing Results

Japan (Kazuki Iimura 2-1; Kyosuke Matsuyama 3-0; Takahiro Shikine 3-0), def. Canada (Daniel Gu 0-3; Maximilien van Haaster 0-3; Blake Broszus 1-2), 45-26, 42:02.

France (Julien Mertine 1-0; Enzo Lefort 1-1-1; Maxime Pauty 1-0-2; Maximilien Chastanet 1-0-1), def. China (Xu Jie 1-0-2; Chen Haiwei 0-1; Mo Ziwei 0-2-1; Wu Bin 0-1-1), 45-35, 75:29.

Italy (Guillaume Bianchi 1-0-2; Filippo Macchi 1-1-1; Tommaso Marini 2-1), def. Poland (Adrian Wojtkowiak 0-2; Michal Siess 1-1-1; Jan Jurkiewicz 1-0-2; Andrzej Rzadkowski 0-1), 45-39, 63:20.

United States (Nick Itkin 2-0-1; Alexander Massialas 2-1; Gerek Meinhardt 1-2), def. Egypt (Abdelrahman Hussein Tolba 2-1; Alaaeldin Abouelkassem 0-3; Mohamed Hamza 1-1-1), 45-35, 65:30.

Classifications 5-8

China (Xu Jie 3-0; Mo Ziwei 2-1; Wu Bin 2-1; Chen Haiwei), def. Canada (Daniel Gu 0-1; Maximilien van Haaster 1-2; Blake Broszus 1-2; Bogdan Hamilton 0-2), 45-32, 43:47.

Poland (Andrzej Rzadkowski 2-1; Jan Jurkiewicz 2-0-1; Michal Siess 1-1-1; Adrian Wojtkowiak), def. Egypt (Mohamed Essam 1-2; Abdelrahman Hussein Tolba 1-0-2; Mohamed Hamza 0-3; Alaaeldin Abouelkassem), 45-36, 53:47.

