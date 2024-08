Olympic Fencing Results

Saturday Women Sabre Team Table of 8 Ukraine (Olena Kravatska 0-1-2; Alina Komashchuk 2-1; Olga Kharlan 3-0), def. Italy (Chiara…

Ukraine (Olena Kravatska 0-1-2; Alina Komashchuk 2-1; Olga Kharlan 3-0), def. Italy (Chiara Mormile 0-2; Martina Criscio 1-1-1; Michela Battiston 0-2-1; Irene Vecchi 1-0), 45-37, 38:21.

Japan (Shihomi Fukushima 1-2; Misaki Emura 1-1-1; Risa Takashima 2-0-1), def. Hungary (Luca Virag Szucs 2-0-1; Anna Marton 1-1-1; Liza Pusztai 0-2; Sugar Katinka Battai 0-1), 45-37, 54:31.

France (Cecilia Berder 2-0-1; Manon Apithy-Brunet 1-2; Sara Balzer 2-0-1), def. Algeria (Chaima Benadouda 0-1; Saoussen Boudiaf 1-0-2; Zohra Nora Kehli 1-2; Kaouther Mohamed Belkebir 0-2), 45-32, 30:51.

South Korea (Choi Sebin 1-1-1; Yoon Jisu 1-2; Jeon Hayoung 2-1), def. United States (Tatiana Nazlymov 0-2; Elizabeth Tartakovsky 1-2; Magda Skarbonkiewicz 3-0; Maia Chamberlain 0-0-1), 45-35, 41:22.

Classifications 5-8

Hungary (Luca Virag Szucs 3-0; Anna Marton 2-1; Sugar Katinka Battai 1-2; Liza Pusztai), def. Italy (Irene Vecchi 0-3; Michela Battiston 2-1; Martina Criscio 1-2; Chiara Mormile), 45-35, 32:43.

United States (Maia Chamberlain 2-1; Magda Skarbonkiewicz 2-1; Elizabeth Tartakovsky 2-1; Tatiana Nazlymov), def. Algeria (Kaouther Mohamed Belkebir 0-3; Saoussen Boudiaf 3-0; Zohra Nora Kehli 0-3; Chaima Benadouda), 45-28, 33:55.

