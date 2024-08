Olympic Fencing Results

Thursday Women Foil Team Table of 8 United States (Jacqueline Dubrovich 1-2; Lauren Scruggs 2-0-1; Lee Kiefer 3-0), def. China…

Thursday

Women

Foil Team

Table of 8

United States (Jacqueline Dubrovich 1-2; Lauren Scruggs 2-0-1; Lee Kiefer 3-0), def. China (Wang Yuting 1-1-1; Chen Qingyuan 1-2; Huang Qianqian 0-3), 45-37, 50:08.

Japan (Karin Miyawaki 2-1; Yuka Ueno 3-0; Sera Azuma 2-1), def. Poland (Martyna Jelinska 1-2; Hanna Lyczbinska 0-3; Julia Walczyk-Klimaszyk 1-2), 45-30, 54:09.

Canada (Yunjia Zhang 2-1; Jessica Zi Jia Guo 1-1-1; Eleanor Harvey 1-1-1), def. France (Eva Lacheray 0-2-1; Ysaora Thibus 1-2; Pauline Ranvier 2-0-1), 38-36, 80:39.

Italy (Martina Favaretto 3-0; Alice Volpi 3-0; Arianna Errigo 2-0-1), def. Egypt (Malak Hamza 0-3; Yara Elsharkawy 0-2-1; Sara Amr Hossny 0-3), 45-14, 29:37.

Classifications 5-8

Poland (Martyna Jelinska 3-0; Hanna Lyczbinska 3-0; Julia Walczyk-Klimaszyk 3-0), def. Egypt (Malak Hamza 0-3; Sara Amr Hossny 0-1; Yara Elsharkawy 0-3; Noha Hany 0-2), 45-21, 41:02.

