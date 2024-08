Olympic Equestrian Results

Tuesday Open Jumping Individual Final 1. Christian Kukuk (CHECKER 47), Germany, 0. 1. Maikel van der Vleuten (BEAUVILLE Z), Netherlands,…

1. Christian Kukuk (CHECKER 47), Germany, 0.

1. Maikel van der Vleuten (BEAUVILLE Z), Netherlands, 0.

1. Steve Guerdat (DYNAMIX DE BELHEME), Switzerland, 0.

4. Julien Epaillard (DUBAI DU CEDRE), France, 4.

5. Stephan de Freitas Barcha (PRIMAVERA), Brazil, 4.

6. Scott Brash (JEFFERSON), Britain, 4.

7. Max Kuehner (ELEKTRIC BLUE P), Austria, 4.

8. Laura Kraut (BALOUTINUE), United States, 4.

9. Ben Maher (DALLAS VEGAS BATILLY), Britain, 4.

10. Martin Fuchs (LEONE JEI), Switzerland, 4.

11. Ramzy Al Duhami (UNTOUCHABLE 32), Saudi Arabia, 4.

12. Philipp Weishaupt (ZINEDAY), Germany, 5.

13. Abdulrahman Alrajhi (VENTAGO), Saudi Arabia, 6.

14. Harrie Smolders (URICAS V/D KATTEVENNEN), Netherlands, 6.

15. Gregory Wathelet (BOND JAMESBOND DE HAY), Belgium, 8.

16. Karl Cook (CARACOLE DE LA ROQUE), United States, 8.

17. Simon Delestre (I AMELUSINA R 51), France, 8.

18. Mario Deslauriers (EMERSON), Canada, 8.

19. Omar Abdul Aziz Al Marzooqi (ENJOY DE LA MURE), United Arab Emirates, 8.

20. Gilles Thomas (ERMITAGE KALONE), Belgium, 8.

21. Emanuele Camilli (ODENSE ODEVELD), Italy, 12.

22. Shane Sweetnam (JAMES KANN CRUZ), Ireland, 12.

23. Kim Emmen (IMAGINE), Netherlands, 12.

24. Victoria Gulliksen (MISTRAL VAN DE VOGELZANG), Norway, 13.

25. Jose Maria (jr) Larocca (FINN LENTE), Argentina, 20.

26. Andres Azcarraga (CONTENDROS 2), Mexico, EL.

26. Henrik von Eckermann (KING EDWARD), Sweden, EL.

26. Rodrigo Pessoa (MAJOR TOM), Brazil, RT.

26. Daniel Coyle (LEGACY), Ireland, RT.

26. Takashi Haase Shibayama (KARAMELL M & M), Japan, RT.

