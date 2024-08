Olympic Equestrian Results

Saturday Open Dressage Team Grand Prix Special 1. Germany (Frederic Wandres, BLUETOOTH OLD; Isabell Werth, WENDY; Jessica von Bredow-Werndl, TSF…

Saturday

Open

Dressage Team

Grand Prix Special

1. Germany (Frederic Wandres, BLUETOOTH OLD; Isabell Werth, WENDY; Jessica von Bredow-Werndl, TSF DALERA BB), 235.790.

2. Denmark (Daniel Bachmann Andersen, VAYRON; Nanna Skodborg Merrald, ZEPTER; Cathrine Laudrup-Dufour, FREESTYLE), 235.669.

3. Britain (Becky Moody, JAGERBOMB; Carl Hester, FAME; Charlotte Fry, GLAMOURDALE), 232.492.

4. Netherlands (Hans Peter Minderhoud, TOTO JR.; Emmelie Scholtens, INDIAN ROCK; Dinja van Liere, HERMES), 221.048.

5. Belgium (Domien Michiels, INTERMEZZO VH MEERDAALHOF; Larissa Pauluis, FLAMBEAU; Flore de Winne, FLYNN FRH), 215.714.

6. France (Corentin Pottier, GOTILAS DU FEUILLARD; Alexandre Ayache, JOLENE; Pauline Basquin, SERTORIUS DE RIMA Z), 215.289.

7. Sweden (Juliette Ramel, BURIEL K.H.; Therese Nilshagen, DANTE WELTINO OLD; Patrik Kittel, TOUCHDOWN), 212.811.

8. Finland (Henri Ruoste, TIFFANYS DIAMOND; Joanna Robinson, GLAMOURALINE; Emma Kanerva, GREEK AIR), 212.036.

9. Austria (Stefan Lehfellner, ROBERTO CARLOS MT; Florian Bacher, FIDERTRAUM OLD; Victoria Max-Theurer, ABEGGLEN FH NRW), 211.505.

10. Australia (Jayden Brown, QUINCY B; William Matthew, MYSTERIOUS STAR; Simone Pearce, DESTANO), 207.203.

