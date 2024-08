Olympic Equestrian Results

Friday Open Jumping Team Final 1. Britain (Ben Maher, DALLAS VEGAS BATILLY; Harry Charles, ROMEO 88; Scott Brash, JEFFERSON), 2.…

Friday

Open

Jumping Team

Final

1. Britain (Ben Maher, DALLAS VEGAS BATILLY; Harry Charles, ROMEO 88; Scott Brash, JEFFERSON), 2.

2. United States (Laura Kraut, BALOUTINUE; Karl Cook, CARACOLE DE LA ROQUE; McLain Ward, ILEX), 4.

3. France (Simon Delestre, I AMELUSINA R 51; Olivier Perreau, DORAI D’AIGUILLY; Julien Epaillard, DUBAI DU CEDRE), 7.

4. Netherlands (Maikel van der Vleuten, BEAUVILLE Z; Kim Emmen, IMAGINE; Harrie Smolders, URICAS V/D KATTEVENNEN), 7.

5. Germany (Christian Kukuk, CHECKER 47; Richard Vogel, UNITED TOUCH S; Philipp Weishaupt, ZINEDAY), 8.

6. Sweden (Henrik von Eckermann, KING EDWARD; Rolf-Goran Bengtsson, ZUCCERO HV; Peder Fredricson, CATCH ME NOT S), 12.

7. Ireland (Shane Sweetnam, JAMES KANN CRUZ; Daniel Coyle, LEGACY; Cian O’Connor, MAURICE), 14.

8. Belgium (Gilles Thomas, ERMITAGE KALONE; Wilm Vermeir, IQ VAN HET STEENTJE; Jerome Guery, QUEL HOMME DE HUS), 20.

9. Israel (Robin Muhr, GALAXY HM; Ashlee Bond, DONATELLO 141; Daniel Bluman, LADRIANO Z), 33.

10. Mexico (Carlos Hank Guerreiro, PORTHOS MAESTRO WH Z; Federico Fernandez, ROMEO; Eugenio Garza Perez, CONTAGO), WD.

