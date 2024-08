Olympic Diving Results

Saturday Men 10m Platform Semifinal 1. Cao Yuan, China, 504.00 (Q). 2. Yang Hao, China, 490.55 (Q). 3. Rikuto Tamai,…

Saturday

Men

10m Platform

Semifinal

1. Cao Yuan, China, 504.00 (Q).

2. Yang Hao, China, 490.55 (Q).

3. Rikuto Tamai, Japan, 477.00 (Q).

4. Cassiel Rousseau, Australia, 469.25 (Q).

5. Rylan Wiens, Canada, 468.40 (Q).

6. Kyle Kothari, Britain, 443.55 (Q).

7. Randal Willars Valdez, Mexico, 432.45 (Q).

8. Kevin Berlin Reyes, Mexico, 428.65 (Q).

9. Timo Barthel, Germany, 411.50 (Q).

10. Nathan Zsombor-Murray, Canada, 410.80 (Q).

11. Oleksii Sereda, Ukraine, 405.05 (Q).

12. Noah Williams, Britain, 400.90 (Q).

13. Riccardo Giovannini, Italy, 400.65 (R).

14. Robert Lukaszewicz, Poland, 396.45 (R).

15. Andreas Sargent Larsen, Italy, 394.15.

16. Jaxon Bowshire, Australia, 379.40.

17. Brandon Loschiavo, United States, 372.45.

18. Shin Jungwhi, South Korea, 290.60.

Final

1. Cao Yuan, China, 547.50.

2. Rikuto Tamai, Japan, 507.65.

3. Noah Williams, Britain, 497.35.

4. Cassiel Rousseau, Australia, 481.00.

5. Randal Willars Valdez, Mexico, 478.40.

6. Timo Barthel, Germany, 446.20.

7. Rylan Wiens, Canada, 445.60.

8. Oleksii Sereda, Ukraine, 426.90.

9. Kevin Berlin Reyes, Mexico, 420.65.

10. Nathan Zsombor-Murray, Canada, 404.90.

11. Kyle Kothari, Britain, 401.55.

12. Yang Hao, China, 390.20.

