Olympic Diving Results

Wednesday Men 3m Springboard Semifinal 1. Wang Zongyuan, China, 537.85 (Q). 2. Xie Siyi, China, 505.85 (Q). 3. Jack Laugher,…

Wednesday

Men

3m Springboard

Semifinal

1. Wang Zongyuan, China, 537.85 (Q).

2. Xie Siyi, China, 505.85 (Q).

3. Jack Laugher, Britain, 467.05 (Q).

4. Osmar Olvera Ibarra, Mexico, 463.75 (Q).

5. Jordan Christopher Houlden, Britain, 445.55 (Q).

6. Jules Bouyer, France, 438.30 (Q).

7. Carson Tyler, United States, 438.00 (Q).

8. Moritz Wesemann, Germany, 433.00 (Q).

9. Woo Haram, South Korea, 432.00 (Q).

10. Luis Felipe Uribe Bermudez, Colombia, 423.80 (Q).

11. Kurtis Mathews, Australia, 417.15 (Q).

12. Jonathan Ruvalcaba, Dominican Republic, 416.20 (Q).

13. Yona Knight-Wisdom, Jamaica, 412.40 (R).

14. Sho Sakai, Japan, 410.15 (R).

15. Andrew Capobianco, United States, 407.65.

16. Gwendal Bisch, France, 392.70.

17. Yi Jaegyeong, South Korea, 366.50.

18. Lorenzo Marsaglia, Italy, 354.05.

Women

3m Springboard

Preliminary

1. Chen Yiwen, China, 356.40 (Q).

2. Maddison Keeney, Australia, 337.35 (Q).

3. Aranza Vazquez Montano, Mexico, 321.75 (Q).

4. Chang Yani, China, 308.75 (Q).

5. Grace Reid, Britain, 303.25 (Q).

6. Haruka Enomoto, Japan, 299.10 (Q).

7. Chiara Pellacani, Italy, 297.70 (Q).

7. Valeria Antolino, Spain, 297.70 (Q).

9. Yasmin Harper, Britain, 295.75 (Q).

10. Emilia Nilsson Garip, Sweden, 295.20 (Q).

11. Kim Suji, South Korea, 285.50 (Q).

12. Nur Dhabitah Sabri, Malaysia, 283.65 (Q).

13. Julia Vincent, South Africa, 283.50 (Q).

14. Elena Bertocchi, Italy, 282.30 (Q).

15. Saskia Oettinghaus, Germany, 279.35 (Q).

16. Alysha Koloi, Australia, 276.60 (Q).

17. Alejandra Estudillo Torres, Mexico, 276.45 (Q).

18. Anisley Garcia Navarro, Cuba, 272.40 (Q).

19. Sarah Bacon, United States, 264.40 (R).

20. Jette Muller, Germany, 262.85 (R).

21. Sayaka Mikami, Japan, 258.35.

22. Margo Erlam, Canada, 258.30.

23. Helle Tuxen, Norway, 257.10.

24. Maha Eissa, Egypt, 250.20.

25. Prisis Ruiz, Cuba, 239.85.

26. Lizzie Roussel, New Zealand, 233.70.

27. Viktoriya Kesar, Ukraine, 217.75.

28. Alison Gibson, United States, 198.30.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.