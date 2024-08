Olympic Diving Results

Monday Women 10m Platform Preliminary 1. Quan Hongchan, China, 421.25 (Q). 2. Chen Yuxi, China, 382.15 (Q). 3. Caeli McKay,…

Monday

Women

10m Platform

Preliminary

1. Quan Hongchan, China, 421.25 (Q).

2. Chen Yuxi, China, 382.15 (Q).

3. Caeli McKay, Canada, 324.90 (Q).

4. Andrea Spendolini Sirieix, Britain, 320.80 (Q).

4. Alejandra Orozco Loza, Mexico, 320.80 (Q).

6. Gabriela Agundez Garcia, Mexico, 306.95 (Q).

7. Christina Wassen, Germany, 303.20 (Q).

8. Lois Toulson, Britain, 299.60 (Q).

9. Ellie Cole, Australia, 290.00 (Q).

10. Kim Mi Rae, North Korea, 287.70 (Q).

11. Sarah Jodoin di Maria, Italy, 286.10 (Q).

12. Ana Carvajal, Spain, 285.60 (Q).

13. Melissa Wu, Australia, 285.20 (Q).

14. Anisley Garcia Navarro, Cuba, 283.00 (Q).

15. Else Praasterink, Netherlands, 281.60 (Q).

16. Matsuri Arai, Japan, 280.65 (Q).

17. Delaney Schnell, United States, 278.15 (Q).

18. Maia Biginelli, Italy, 277.00 (Q).

19. Daryn Wright, United States, 272.25 (R).

20. Kate Miller, Canada, 266.30 (R).

21. Pauline Alexandra Pfeif, Germany, 264.15.

22. Dzeja Delanija Patrika, Latvia, 259.30.

23. Ingrid Oliveira, Brazil, 255.90.

24. Maycey Adrianne Vieta, Puerto Rico, 253.90.

25. Sofiia Lyskun, Ukraine, 253.10.

26. Kim Nahyun, South Korea, 250.00.

27. Victoria Garza, Dominican Republic, 226.80.

28. Malak Tawfik, Egypt, 193.75.

29. Ciara McGing, Ireland, 188.50.

Semifinal

1. Quan Hongchan, China, 421.05 (Q).

2. Chen Yuxi, China, 403.05 (Q).

3. Andrea Spendolini Sirieix, Britain, 367.00 (Q).

4. Kim Mi Rae, North Korea, 322.40 (Q).

5. Alejandra Orozco Loza, Mexico, 312.00 (Q).

6. Ellie Cole, Australia, 309.90 (Q).

7. Caeli McKay, Canada, 308.85 (Q).

8. Matsuri Arai, Japan, 300.50 (Q).

9. Gabriela Agundez Garcia, Mexico, 295.00 (Q).

10. Sarah Jodoin di Maria, Italy, 294.85 (Q).

11. Melissa Wu, Australia, 294.10 (Q).

12. Else Praasterink, Netherlands, 292.80 (Q).

13. Lois Toulson, Britain, 278.50 (R).

14. Ana Carvajal, Spain, 276.90 (R).

15. Delaney Schnell, United States, 271.95.

16. Anisley Garcia Navarro, Cuba, 270.65.

17. Christina Wassen, Germany, 255.55.

18. Maia Biginelli, Italy, 240.80.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.