Olympic Cycling Results

Sunday Men Madison Final 1. Portugal (Iuri Leitao; Rui Oliveira), 55. 2. Italy (Simone Consonni; Elia Viviani), 47. 3. Denmark…

Sunday

Men

Madison

Final

1. Portugal (Iuri Leitao; Rui Oliveira), 55.

2. Italy (Simone Consonni; Elia Viviani), 47.

3. Denmark (Niklas Larsen; Michael Moerkoev), 41.

4. New Zealand (Aaron Gate; Campbell Stewart), 33.

5. Germany (Theo Reinhardt; Roger Kluge), 23.

6. Japan (Kazushige Kuboki; Shunsuke Imamura), 12.

7. Czech Republic (Denis Rugovac; Jan Vones), 12.

8. Spain (Sebastian Mora Vedri; Albert Torres Barcelo), -5.

9. Britain (Oliver Wood; Mark Stewart), -9.

10. Belgium (Lindsay de Vylder; Fabio van den Bossche), -11.

11. France (Thomas Boudat; Benjamin Thomas), -18.

12. Australia (Kelland O’Brien; Sam Welsford), -49.

13. Canada (Michael Foley; Mathias Guillemette), DNF.

14. Austria (Maximilian Schmidbauer; Raphael Kokas), DNF.

15. Netherlands (Jan Willem van Schip; Yoeri Havik), DQ.

Keirin

Keirin, Quarterfinals

Heat 1

1. Jack Carlin, Britain (Q1/2).

2. Matthew Glaetzer, Australia, +0.006 (Q1/2).

3. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, +0.051 (Q1/2).

4. Kaiya Ota, Japan, +0.059 (Q1/2).

5. Mikhail Yakovlev, Israel, +0.215.

6. James Hedgcock, Canada, +0.310.

Heat 2

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (Q1/2).

2. Hamish Turnbull, Britain, +0.089 (Q1/2).

3. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia, +0.138 (Q1/2).

4. Shinji Nakano, Japan, +0.261 (Q1/2).

5. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago, +0.582.

6. Nick Wammes, Canada, +1.035.

Heat 3

1. Matthew Richardson, Australia (Q1/2).

2. Sam Dakin, New Zealand, +0.346 (Q1/2).

3. Mateusz Rudyk, Poland, +0.444 (Q1/2).

4. Luca Spiegel, Germany, +0.491 (Q1/2).

5. Jeffrey Hoogland, Netherlands, +0.514.

6. Kevin Santiago Quintero Chavarro, Colombia, +0.554.

Keirin, Semifinals

Heat 1

1. Jack Carlin, Britain (QG).

2. Matthew Glaetzer, Australia, +0.345 (QG).

3. Shinji Nakano, Japan, +0.364 (QG).

4. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia, +0.470 (Q7-12).

5. Sam Dakin, New Zealand, +0.644 (Q7-12).

6. Mateusz Rudyk, Poland, +2.528 (Q7-12).

Heat 2

1. Matthew Richardson, Australia (QG).

2. Harrie Lavreysen, Netherlands, +0.234 (QG).

3. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, +0.437 (QG).

4. Hamish Turnbull, Britain, DNF (Q7-12).

4. Luca Spiegel, Germany, DNF (Q7-12).

4. Kaiya Ota, Japan, DQ.

Keirin, Finals

Final for places 7-12

7. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia.

8. Sam Dakin, New Zealand, +0.015.

9. Luca Spiegel, Germany, +0.147.

10. Mateusz Rudyk, Poland, +0.248.

11. Hamish Turnbull, Britain, DNS.

Final for Gold

1. Harrie Lavreysen, Netherlands.

2. Matthew Richardson, Australia, +0.056.

3. Matthew Glaetzer, Australia, +0.881.

4. Jack Carlin, Britain, DNF.

4. Shinji Nakano, Japan, DNF.

4. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, REL.

Women

Omnium

Scratch Race 1/4

1. Jennifer Valente, United States.

2. Maggie Coles-Lyster, Canada.

3. Georgia Baker, Australia.

4. Maike van der Duin, Netherlands.

5. Ally Wollaston, New Zealand.

6. Amalie Dideriksen, Denmark.

7. Olivija Baleisyte, Lithuania.

8. Anita Stenberg, Norway.

9. Aline Seitz, Switzerland.

10. Letizia Paternoster, Italy.

11. Ebtissam Zayed, Egypt.

12. Liu Jiali, China.

13. Maria Martins, Portugal.

14. Daria Pikulik, Poland.

15. Lara Gillespie, Ireland.

16. Yumi Kajihara, Japan.

17. Lotte Kopecky, Belgium.

18. Franziska Brausse, Germany.

19. Lee Sze Wing, Hong Kong.

20. Victoria Velasco Fuentes, Mexico.

21. Valentine Fortin, France.

22. Neah Evans, Britain.

Tempo Race 2/4

1. Lara Gillespie, Ireland, 24.

2. Jennifer Valente, United States, 9.

3. Daria Pikulik, Poland, 8.

4. Georgia Baker, Australia, 4.

5. Franziska Brausse, Germany, 1.

6. Lotte Kopecky, Belgium, 0.

7. Amalie Dideriksen, Denmark, 0.

8. Maria Martins, Portugal, 0.

9. Ally Wollaston, New Zealand, 0.

10. Maggie Coles-Lyster, Canada, 0.

11. Aline Seitz, Switzerland, 0.

12. Anita Stenberg, Norway, 0.

13. Lee Sze Wing, Hong Kong, 0.

14. Olivija Baleisyte, Lithuania, 0.

15. Letizia Paternoster, Italy, 0.

16. Liu Jiali, China, 0.

17. Yumi Kajihara, Japan, 0.

18. Neah Evans, Britain, 0.

19. Valentine Fortin, France, 0.

20. Maike van der Duin, Netherlands, 0.

21. Ebtissam Zayed, Egypt, -20.

22. Victoria Velasco Fuentes, Mexico, -40.

Elimination Race 3/4

1. Jennifer Valente, United States.

2. Georgia Baker, Australia.

3. Maggie Coles-Lyster, Canada.

4. Lotte Kopecky, Belgium.

5. Anita Stenberg, Norway.

6. Letizia Paternoster, Italy.

7. Maike van der Duin, Netherlands.

8. Amalie Dideriksen, Denmark.

9. Lara Gillespie, Ireland.

10. Daria Pikulik, Poland.

11. Valentine Fortin, France.

12. Ally Wollaston, New Zealand.

13. Olivija Baleisyte, Lithuania.

14. Ebtissam Zayed, Egypt.

15. Maria Martins, Portugal.

16. Liu Jiali, China.

17. Neah Evans, Britain.

18. Lee Sze Wing, Hong Kong.

19. Aline Seitz, Switzerland.

20. Victoria Velasco Fuentes, Mexico.

21. Yumi Kajihara, Japan.

22. Franziska Brausse, Germany.

Points Race 4/4

1. Jennifer Valente, United States, 144.

2. Daria Pikulik, Poland, 131.

3. Ally Wollaston, New Zealand, 125.

4. Lotte Kopecky, Belgium, 116.

5. Georgia Baker, Australia, 108.

6. Maike van der Duin, Netherlands, 106.

7. Amalie Dideriksen, Denmark, 105.

8. Anita Stenberg, Norway, 102.

9. Maggie Coles-Lyster, Canada, 101.

10. Lara Gillespie, Ireland, 99.

11. Olivija Baleisyte, Lithuania, 80.

12. Aline Seitz, Switzerland, 69.

13. Letizia Paternoster, Italy, 64.

14. Maria Martins, Portugal, 61.

15. Neah Evans, Britain, 52.

16. Valentine Fortin, France, 50.

17. Yumi Kajihara, Japan, 44.

18. Franziska Brausse, Germany, 41.

19. Liu Jiali, China, 38.

20. Lee Sze Wing, Hong Kong, 26.

21. Ebtissam Zayed, Egypt, 15.

22. Victoria Velasco Fuentes, Mexico, -32.

Sprint

Sprint, Semifinals

Heat 2

1. Ellesse Andrews, New Zealand (QG).

2. Emma Finucane, Britain (QB).

Heat 1

1. Lea Friedrich, Germany (QG).

2. Hetty van de Wouw, Netherlands (QB).

Sprint, Finals

Final for 5th-8th Places

5. Sophie Capewell, Britain.

6. Emma Hinze, Germany.

7. Martha Bayona Pineda, Colombia.

8. Kelsey Mitchell, Canada.

Bronze

3. Emma Finucane, Britain.

4. Hetty van de Wouw, Netherlands.

Gold

1. Ellesse Andrews, New Zealand.

2. Lea Friedrich, Germany.

