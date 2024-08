Olympic Cycling Results

Friday Men Sprint Sprint, Semifinals Heat 1 1. Harrie Lavreysen, Netherlands (QG). 2. Jack Carlin, Britain (QB). Heat 2 1.…

Friday

Men

Sprint

Sprint, Semifinals

Heat 1

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (QG).

2. Jack Carlin, Britain (QB).

Heat 2

1. Matthew Richardson, Australia (QG).

2. Jeffrey Hoogland, Netherlands (QB).

Women

Sprint

Qualifying

1. Lea Friedrich, Germany, 10.029 (Q).

2. Emma Finucane, Britain, 10.067 (Q).

3. Ellesse Andrews, New Zealand, 10.108 (Q).

4. Sophie Capewell, Britain, 10.132 (Q).

5. Mathilde Gros, France, 10.182 (Q).

6. Emma Hinze, Germany, 10.198 (Q).

7. Mina Sato, Japan, 10.257 (Q).

8. Hetty van de Wouw, Netherlands, 10.263 (Q).

9. Shaane Fulton, New Zealand, 10.281 (Q).

10. Kelsey Mitchell, Canada, 10.285 (Q).

11. Kristina Clonan, Australia, 10.310 (Q).

12. Lauriane Genest, Canada, 10.310 (Q).

13. Martha Bayona Pineda, Colombia, 10.411 (Q).

14. Steffie van der Peet, Netherlands, 10.479 (Q).

15. Stefany Cuadrado Florez, Colombia, 10.508 (Q).

16. Miriam Vece, Italy, 10.560 (Q).

17. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, 10.581 (Q).

18. Taky Marie Divine Kouame, France, 10.634 (Q).

19. Yuli Verdugo Osuna, Mexico, 10.637 (Q).

20. Riyu Ohta, Japan, 10.659 (Q).

21. Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, Malaysia, 10.709 (Q).

22. Bao Shanju, China, 10.744 (Q).

23. Marlena Karwacka, Poland, 10.758 (Q).

24. Julie Nicolaes, Belgium, 10.809 (Q).

25. Nikola Sibiak, Poland, 10.945.

26. Sara Fiorin, Italy, 11.085.

27. Chloe Moran, Australia, 11.112.

28. Ese Ukpeseraye, Nigeria, 11.652.

29. Nicky Degrendele, Belgium, DNS.

29. Yuan Liying, China, DNS.

Sprint, 1/32 Finals

Heat 1

1. Lea Friedrich, Germany (Q1/16).

2. Julie Nicolaes, Belgium (R).

Heat 2

1. Emma Finucane, Britain (Q1/16).

2. Marlena Karwacka, Poland (R).

Heat 3

1. Ellesse Andrews, New Zealand (Q1/16).

2. Bao Shanju, China (R).

Heat 4

1. Sophie Capewell, Britain (Q1/16).

2. Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, Malaysia (R).

Heat 5

1. Mathilde Gros, France (Q1/16).

2. Riyu Ohta, Japan (R).

Heat 6

1. Emma Hinze, Germany (Q1/16).

2. Yuli Verdugo Osuna, Mexico (R).

Heat 7

1. Mina Sato, Japan (Q1/16).

2. Taky Marie Divine Kouame, France (R).

Heat 8

1. Hetty van de Wouw, Netherlands (Q1/16).

2. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico (R).

Heat 9

1. Shaane Fulton, New Zealand (Q1/16).

2. Miriam Vece, Italy (R).

Heat 10

1. Kelsey Mitchell, Canada (Q1/16).

2. Stefany Cuadrado Florez, Colombia (R).

Heat 11

1. Kristina Clonan, Australia (Q1/16).

2. Steffie van der Peet, Netherlands (R).

Heat 12

1. Martha Bayona Pineda, Colombia (Q1/16).

2. Lauriane Genest, Canada (R).

Sprint, 1/32 Finals Repechages

Heat 1

1. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico (Q1/16).

2. Miriam Vece, Italy.

3. Julie Nicolaes, Belgium.

Heat 2

1. Taky Marie Divine Kouame, France (Q1/16).

2. Marlena Karwacka, Poland.

3. Stefany Cuadrado Florez, Colombia.

Heat 3

1. Steffie van der Peet, Netherlands (Q1/16).

2. Yuli Verdugo Osuna, Mexico.

3. Bao Shanju, China.

Heat 4

1. Lauriane Genest, Canada (Q1/16).

2. Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, Malaysia.

3. Riyu Ohta, Japan.

