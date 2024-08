Olympic Cycling Results

Thursday Men Omnium Scratch Race 1/4 1. Benjamin Thomas, France. 2. Niklas Larsen, Denmark. 3. Fabio van den Bossche, Belgium.…

Thursday

Men

Omnium

Scratch Race 1/4

1. Benjamin Thomas, France.

2. Niklas Larsen, Denmark.

3. Fabio van den Bossche, Belgium.

4. Jan Willem van Schip, Netherlands.

5. Kazushige Kuboki, Japan.

6. Ethan Hayter, Britain.

7. Iuri Leitao, Portugal.

8. Albert Torres Barcelo, Spain.

9. Aaron Gate, New Zealand.

10. Tim Torn Teutenberg, Germany.

11. Alex Vogel, Switzerland.

12. Elia Viviani, Italy.

13. Tim Wafler, Austria.

14. Sam Welsford, Australia.

15. Grant Koontz, United States.

16. Dylan Bibic, Canada.

17. Jan Vones, Czech Republic.

18. Bernard van Aert, Indonesia.

19. Alan Banaszek, Poland.

20. Fernando Gaviria Rendon, Colombia.

21. Ricardo Pena Salas, Mexico.

22. Youssef Abouelhassan, Egypt.

Tempo Race 2/4

1. Fabio van den Bossche, Belgium, 31.

2. Iuri Leitao, Portugal, 28.

3. Tim Torn Teutenberg, Germany, 25.

4. Alex Vogel, Switzerland, 23.

5. Jan Vones, Czech Republic, 22.

6. Niklas Larsen, Denmark, 22.

7. Albert Torres Barcelo, Spain, 21.

8. Aaron Gate, New Zealand, 21.

9. Grant Koontz, United States, 21.

10. Elia Viviani, Italy, 1.

11. Benjamin Thomas, France, 1.

12. Ethan Hayter, Britain, 0.

13. Jan Willem van Schip, Netherlands, 0.

14. Fernando Gaviria Rendon, Colombia, 0.

15. Kazushige Kuboki, Japan, 0.

16. Tim Wafler, Austria, 0.

17. Alan Banaszek, Poland, 0.

18. Sam Welsford, Australia, 0.

19. Ricardo Pena Salas, Mexico, 0.

20. Bernard van Aert, Indonesia, 0.

21. Dylan Bibic, Canada, 0.

22. Youssef Abouelhassan, Egypt, -20.

Elimination Race 3/4

1. Ethan Hayter, Britain.

2. Benjamin Thomas, France.

3. Tim Torn Teutenberg, Germany.

4. Elia Viviani, Italy.

5. Sam Welsford, Australia.

6. Fabio van den Bossche, Belgium.

7. Iuri Leitao, Portugal.

8. Fernando Gaviria Rendon, Colombia.

9. Alan Banaszek, Poland.

10. Kazushige Kuboki, Japan.

11. Aaron Gate, New Zealand.

12. Dylan Bibic, Canada.

13. Albert Torres Barcelo, Spain.

14. Jan Vones, Czech Republic.

15. Youssef Abouelhassan, Egypt.

16. Niklas Larsen, Denmark.

17. Alex Vogel, Switzerland.

18. Grant Koontz, United States.

19. Tim Wafler, Austria.

20. Ricardo Pena Salas, Mexico.

21. Jan Willem van Schip, Netherlands.

22. Bernard van Aert, Indonesia.

Points Race 4/4

1. Benjamin Thomas, France, 164.

2. Iuri Leitao, Portugal, 153.

3. Fabio van den Bossche, Belgium, 131.

4. Albert Torres Barcelo, Spain, 127.

5. Aaron Gate, New Zealand, 123.

6. Kazushige Kuboki, Japan, 113.

7. Tim Torn Teutenberg, Germany, 98.

8. Ethan Hayter, Britain, 97.

9. Elia Viviani, Italy, 97.

10. Niklas Larsen, Denmark, 84.

11. Alex Vogel, Switzerland, 62.

12. Jan Vones, Czech Republic, 56.

13. Tim Wafler, Austria, 55.

14. Sam Welsford, Australia, 52.

15. Jan Willem van Schip, Netherlands, 51.

16. Grant Koontz, United States, 42.

17. Fernando Gaviria Rendon, Colombia, 42.

18. Alan Banaszek, Poland, 41.

19. Dylan Bibic, Canada, 29.

20. Bernard van Aert, Indonesia, -31.

21. Ricardo Pena Salas, Mexico, -33.

22. Youssef Abouelhassan, Egypt, -66.

Sprint

Sprint, Quarterfinals

Heat 1

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (Q1/2).

2. Mateusz Rudyk, Poland (Q5-8).

Heat 2

1. Matthew Richardson, Australia (Q1/2).

2. Yuta Obara, Japan (Q5-8).

Heat 3

1. Jeffrey Hoogland, Netherlands (Q1/2).

2. Hamish Turnbull, Britain (Q5-8).

Heat 4

1. Jack Carlin, Britain (Q1/2).

2. Kaiya Ota, Japan (Q5-8).

Sprint, Finals

Final for 5th-8th Places

5. Mateusz Rudyk, Poland.

6. Yuta Obara, Japan.

7. Hamish Turnbull, Britain.

7. Kaiya Ota, Japan.

Women

Keirin

Keirin, Quarterfinals

Heat 1

1. Lea Friedrich, Germany (Q1/2).

2. Ellesse Andrews, New Zealand, +0.020 (Q1/2).

3. Nicky Degrendele, Belgium, +0.070 (Q1/2).

4. Steffie van der Peet, Netherlands, +0.127 (Q1/2).

5. Yuan Liying, China, +0.142.

6. Kristina Clonan, Australia, +0.249.

Heat 2

1. Hetty van de Wouw, Netherlands (Q1/2).

2. Emma Finucane, Britain, +0.020 (Q1/2).

3. Rebecca Petch, New Zealand, +0.105 (Q1/2).

4. Riyu Ohta, Japan, +0.222 (Q1/2).

5. Guo Yufang, China, +0.298.

6. Kelsey Mitchell, Canada, +0.341.

Heat 3

1. Mathilde Gros, France (Q1/2).

2. Emma Hinze, Germany, +0.007 (Q1/2).

3. Katy Marchant, Britain, +0.063 (Q1/2).

4. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, +0.138 (Q1/2).

5. Mina Sato, Japan, +0.164.

6. Lauriane Genest, Canada, +0.271.

Keirin, Semifinals

Heat 1

1. Ellesse Andrews, New Zealand (QG).

2. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, +0.104 (QG).

3. Emma Finucane, Britain, +0.157 (QG).

4. Steffie van der Peet, Netherlands, +0.161 (Q7-12).

5. Rebecca Petch, New Zealand, +0.648 (Q7-12).

6. Lea Friedrich, Germany, +2.750 (Q7-12).

Heat 2

1. Hetty van de Wouw, Netherlands (QG).

2. Katy Marchant, Britain, +0.056 (QG).

3. Emma Hinze, Germany, +0.101 (QG).

4. Nicky Degrendele, Belgium, +0.114 (Q7-12).

5. Mathilde Gros, France, +0.301 (Q7-12).

6. Riyu Ohta, Japan, +0.592 (Q7-12).

Keirin, Finals

Final for places 7-12

7. Lea Friedrich, Germany.

8. Mathilde Gros, France, +0.087.

9. Riyu Ohta, Japan, +0.144.

10. Steffie van der Peet, Netherlands, +0.167.

11. Nicky Degrendele, Belgium, +0.202.

12. Rebecca Petch, New Zealand, +0.712.

Final for Gold

1. Ellesse Andrews, New Zealand.

2. Hetty van de Wouw, Netherlands, +0.062.

3. Emma Finucane, Britain, +0.092.

4. Katy Marchant, Britain, +0.181.

5. Emma Hinze, Germany, +0.280.

6. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, +0.457.

