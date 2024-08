Olympic Cycling Results

Wednesday Men Sprint Qualifying 1. Harrie Lavreysen, Netherlands, 9.088 (Q). 2. Matthew Richardson, Australia, 9.091 (Q). 3. Mikhail Yakovlev, Israel,…

Wednesday

Men

Sprint

Qualifying

1. Harrie Lavreysen, Netherlands, 9.088 (Q).

2. Matthew Richardson, Australia, 9.091 (Q).

3. Mikhail Yakovlev, Israel, 9.152 (Q).

4. Leigh Hoffman, Australia, 9.242 (Q).

5. Jack Carlin, Britain, 9.247 (Q).

6. Jeffrey Hoogland, Netherlands, 9.293 (Q).

7. Hamish Turnbull, Britain, 9.346 (Q).

8. Kaiya Ota, Japan, 9.350 (Q).

9. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago, 9.371 (Q).

10. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia, 9.402 (Q).

11. Mateusz Rudyk, Poland, 9.416 (Q).

12. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia, 9.426 (Q).

13. Rayan Helal, France, 9.447 (Q).

14. Sam Dakin, New Zealand, 9.470 (Q).

15. Luca Spiegel, Germany, 9.479 (Q).

16. Yuta Obara, Japan, 9.483 (Q).

17. Sebastien Vigier, France, 9.501 (Q).

18. Zhou Yu, China, 9.514 (Q).

19. Vasilijus Lendel, Lithuania, 9.581 (Q).

20. Tyler Rorke, Canada, 9.603 (Q).

21. Nick Wammes, Canada, 9.612 (Q).

22. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, 9.635 (Q).

23. Jair Tjon En Fa, Suriname, 9.637 (Q).

24. Maximilian Doernbach, Germany, 9.655 (Q).

25. Kevin Santiago Quintero Chavarro, Colombia, 9.669.

26. Kwesi Browne, Trinidad and Tobago, 9.773.

27. Jai Angsuthasawit, Thailand, 9.898.

28. Liu Qi, China, 9.904.

29. Jean Spies, South Africa, 9.962.

30. Andrey Chugay, Kazakhstan, 10.047.

Sprint, 1/32 Finals

Heat 1

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (Q1/16).

2. Maximilian Doernbach, Germany (R).

Heat 2

1. Matthew Richardson, Australia (Q1/16).

2. Jair Tjon En Fa, Suriname (R).

Heat 3

1. Mikhail Yakovlev, Israel (Q1/16).

2. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia (R).

Heat 4

1. Leigh Hoffman, Australia (Q1/16).

2. Nick Wammes, Canada (R).

Heat 5

1. Jack Carlin, Britain (Q1/16).

2. Tyler Rorke, Canada (R).

Heat 6

1. Jeffrey Hoogland, Netherlands (Q1/16).

2. Vasilijus Lendel, Lithuania (R).

Heat 7

1. Hamish Turnbull, Britain (Q1/16).

2. Zhou Yu, China (R).

Heat 8

1. Kaiya Ota, Japan (Q1/16).

2. Sebastien Vigier, France (R).

Heat 9

1. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago (Q1/16).

2. Yuta Obara, Japan (R).

Heat 10

1. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia (Q1/16).

2. Luca Spiegel, Germany (R).

Heat 11

1. Mateusz Rudyk, Poland (Q1/16).

2. Sam Dakin, New Zealand (R).

Heat 12

1. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia (Q1/16).

2. Rayan Helal, France (R).

Sprint, 1/32 Finals Repechages

Heat 1

1. Yuta Obara, Japan (Q1/16).

2. Maximilian Doernbach, Germany.

3. Sebastien Vigier, France.

Heat 2

1. Jair Tjon En Fa, Suriname (Q1/16).

2. Luca Spiegel, Germany.

3. Zhou Yu, China.

Heat 3

1. Vasilijus Lendel, Lithuania (Q1/16).

2. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia.

3. Sam Dakin, New Zealand.

Heat 4

1. Rayan Helal, France (Q1/16).

2. Tyler Rorke, Canada.

3. Nick Wammes, Canada.

Sprint, 1/16 Finals

Heat 1

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (Q1/8).

2. Rayan Helal, France (R).

Heat 2

1. Matthew Richardson, Australia (Q1/8).

2. Vasilijus Lendel, Lithuania (R).

Heat 3

1. Mikhail Yakovlev, Israel (Q1/8).

2. Jair Tjon En Fa, Suriname (R).

Heat 4

1. Leigh Hoffman, Australia (Q1/8).

2. Yuta Obara, Japan (R).

Heat 5

1. Jack Carlin, Britain (Q1/8).

2. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia (R).

Heat 6

1. Jeffrey Hoogland, Netherlands (Q1/8).

2. Mateusz Rudyk, Poland (R).

Heat 7

1. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia (Q1/8).

2. Hamish Turnbull, Britain (R).

Heat 8

1. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago (Q1/8).

2. Kaiya Ota, Japan (R).

Sprint, 1/16 Finals Repechages

Heat 1

1. Kaiya Ota, Japan (Q1/8).

2. Rayan Helal, France.

Heat 2

1. Hamish Turnbull, Britain (Q1/8).

2. Vasilijus Lendel, Lithuania.

Heat 3

1. Mateusz Rudyk, Poland (Q1/8).

2. Jair Tjon En Fa, Suriname.

Heat 4

1. Yuta Obara, Japan (Q1/8).

2. Cristian David Ortega Fontalvo, Colombia.

Sprint, 1/8 Finals

Heat 1

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (Q1/4).

2. Yuta Obara, Japan (R).

Heat 2

1. Matthew Richardson, Australia (Q1/4).

2. Mateusz Rudyk, Poland (R).

Heat 3

1. Hamish Turnbull, Britain (Q1/4).

2. Mikhail Yakovlev, Israel (R).

Heat 4

1. Kaiya Ota, Japan (Q1/4).

2. Leigh Hoffman, Australia (R).

Heat 5

1. Jack Carlin, Britain (Q1/4).

2. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago (R).

Heat 6

1. Jeffrey Hoogland, Netherlands (Q1/4).

2. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia (R).

Sprint, 1/8 Finals Repechages

Heat 1

1. Yuta Obara, Japan (Q1/4).

2. Leigh Hoffman, Australia.

3. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago.

Heat 2

1. Mateusz Rudyk, Poland (Q1/4).

2. Mikhail Yakovlev, Israel.

3. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia.

Men’s Team

Pursuit

Pursuit, Finals

For Places 7-8

7. Canada (Dylan Bibic; Mathias Guillemette; Michael Foley; Carson Mattern), 3:54.517.

8. Belgium (Lindsay de Vylder; Fabio van den Bossche; Tuur Dens; Noah Vandenbranden), OVL.

For Places 5-6

5. New Zealand (Aaron Gate; Keegan Hornblow; Tom Sexton; Campbell Stewart), 3:44.741.

6. France (Thomas Boudat; Benjamin Thomas; Thomas Denis; Valentin Tabellion), 3:47.697.

For Bronze

3. Italy (Simone Consonni; Filippo Ganna; Francesco Lamon; Jonathan Milan), 3:44.197.

4. Denmark (Tobias Aagaard Hansen; Niklas Larsen; Carl-Frederik Bevort; Rasmus Lund Pedersen), 3:46.138.

For Gold

1. Australia (Oliver Bleddyn; Sam Welsford; Conor Leahy; Kelland O’Brien), 3:42.067.

2. Britain (Ethan Hayter; Daniel Bigham; Charlie Tanfield; Ethan Vernon; Oliver Wood), 3:44.394.

Women

Keirin

First Round

Heat 1

1. Ellesse Andrews, New Zealand (Q1/4).

2. Mathilde Gros, France, +0.014 (Q1/4).

3. Katy Marchant, Britain, +0.021 (R).

4. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, +0.075 (R).

5. Urszula Los, Poland, +0.261 (R).

6. Ese Ukpeseraye, Nigeria, +2.129 (R).

Heat 2

1. Hetty van de Wouw, Netherlands (Q1/4).

2. Yuan Liying, China, +0.108 (Q1/4).

3. Miriam Vece, Italy, +0.236 (R).

4. Lauriane Genest, Canada, +0.236 (R).

5. Riyu Ohta, Japan, +0.381 (R).

6. Yuli Verdugo Osuna, Mexico, +0.381 (R).

Heat 3

1. Emma Hinze, Germany (Q1/4).

2. Guo Yufang, China, +0.087 (Q1/4).

3. Marlena Karwacka, Poland, +0.087 (R).

4. Kristina Clonan, Australia, +0.160 (R).

5. Julie Nicolaes, Belgium, +0.204 (R).

6. Martha Bayona Pineda, Colombia, +0.266 (R).

Heat 4

1. Nicky Degrendele, Belgium (Q1/4).

2. Mina Sato, Japan, +0.005 (Q1/4).

3. Steffie van der Peet, Netherlands, +0.108 (R).

4. Kelsey Mitchell, Canada, +0.172 (R).

5. Rebecca Petch, New Zealand, +0.260 (R).

6. Chloe Moran, Australia, +1.065 (R).

Heat 5

1. Emma Finucane, Britain (Q1/4).

2. Lea Friedrich, Germany, +0.032 (Q1/4).

3. Taky Marie Divine Kouame, France, +0.631 (R).

4. Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, Malaysia, +0.729 (R).

5. Stefany Cuadrado Florez, Colombia, +0.862 (R).

6. Sara Fiorin, Italy, +0.960 (R).

Repechages

Heat 1

1. Kelsey Mitchell, Canada (Q1/4).

2. Katy Marchant, Britain, +0.041 (Q1/4).

3. Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, Malaysia, +0.088.

4. Martha Bayona Pineda, Colombia, +0.094.

5. Yuli Verdugo Osuna, Mexico, +0.186.

Heat 2

1. Kristina Clonan, Australia (Q1/4).

2. Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, +0.124 (Q1/4).

3. Miriam Vece, Italy, +0.180.

4. Stefany Cuadrado Florez, Colombia, +0.305.

5. Urszula Los, Poland, +0.971.

Heat 3

1. Lauriane Genest, Canada (Q1/4).

2. Rebecca Petch, New Zealand, +0.042 (Q1/4).

3. Marlena Karwacka, Poland, +0.338.

4. Chloe Moran, Australia, +0.367.

5. Sara Fiorin, Italy, +0.488.

Heat 4

1. Riyu Ohta, Japan (Q1/4).

2. Steffie van der Peet, Netherlands, +0.028 (Q1/4).

3. Julie Nicolaes, Belgium, +0.135.

4. Ese Ukpeseraye, Nigeria, +0.584.

5. Taky Marie Divine Kouame, France, +0.589.

Women’s Team

Pursuit

First Round

Heat 1

1. France (Clara Copponi; Valentine Fortin; Victoire Berteau; Marion Borras), 4:08.292 (Q5-6).

2. Australia (Georgia Baker; Alexandra Manly; Sophie Edwards; Maeve Plouffe), 4:09.975 (Q7-8).

Heat 2

1. Germany (Franziska Brausse; Laura Suessemilch; Lisa Klein; Mieke Kroeger), 4:07.908 (Q5-6).

2. Canada (Maggie Coles-Lyster; Sarah van Dam; Erin Attwell; Ariane Bonhomme), 4:10.471 (Q7-8).

Heat 3

1. United States (Jennifer Valente; Lily Williams; Chloé Dygert; Kristen Faulkner), 4:04.629 (QG).

2. Britain (Elinor Barker; Josie Knight; Anna Morris; Jessica Roberts), 4:04.908 (QB).

Heat 4

1. New Zealand (Ally Wollaston; Bryony Botha; Emily Shearman; Nicole Shields), 4:04.818 (QG).

2. Italy (Elisa Balsamo; Letizia Paternoster; Martina Fidanza; Vittoria Guazzini), 4:07.491 (QB).

Pursuit, Finals

For Places 7-8

7. Australia (Alexandra Manly; Sophie Edwards; Chloe Moran; Maeve Plouffe; Georgia Baker), 4:11.548.

8. Canada (Maggie Coles-Lyster; Sarah van Dam; Erin Attwell; Ariane Bonhomme), 4:12.097.

For Places 5-6

5. France (Clara Copponi; Valentine Fortin; Marion Borras; Marie le Net; Victoire Berteau), 4:06.987.

6. Germany (Franziska Brausse; Lisa Klein; Mieke Kroeger; Lena Reissner; Laura Suessemilch), 4:08.349.

For Bronze

3. Britain (Elinor Barker; Josie Knight; Anna Morris; Jessica Roberts), 4:06.382.

4. Italy (Elisa Balsamo; Chiara Consonni; Martina Fidanza; Vittoria Guazzini; Letizia Paternoster), 4:08.961.

For Gold

1. United States (Jennifer Valente; Lily Williams; Chloé Dygert; Kristen Faulkner), 4:04.306.

2. New Zealand (Ally Wollaston; Bryony Botha; Emily Shearman; Nicole Shields), 4:04.927.

