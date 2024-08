Olympic Cycling Results

Tuesday Men’s Team Sprint First Round Heat 1 1. France (Florian Grengbo; Sebastien Vigier; Rayan Helal), 42.376 (QB). 2. Japan…

Tuesday

Men’s Team

Sprint

First Round

Heat 1

1. France (Florian Grengbo; Sebastien Vigier; Rayan Helal), 42.376 (QB).

2. Japan (Yoshitaku Nagasako; Kaiya Ota; Yuta Obara), 42.569 (Q5-6).

Heat 2

1. Australia (Leigh Hoffman; Matthew Richardson; Matthew Glaetzer), 42.336 (QB).

2. China (Guo Shuai; Zhou Yu; Liu Qi), 42.635 (Q7-8).

Heat 3

1. Britain (Ed Lowe; Hamish Turnbull; Jack Carlin), 41.819 (QG).

2. Germany (Nik Schroeter; Luca Spiegel; Maximilian Doernbach), 42.348 (Q5-6).

Heat 4

1. Netherlands (Roy van den Berg; Harrie Lavreysen; Jeffrey Hoogland), 41.191 (QG).

2. Canada (Tyler Rorke; Nick Wammes; James Hedgcock), 43.666 (Q7-8).

Sprint, Finals

For Places 7-8

7. China (Guo Shuai; Zhou Yu; Liu Qi), 42.532.

8. Canada (Tyler Rorke; Nick Wammes; James Hedgcock), 43.944.

For Places 5-6

5. Japan (Yoshitaku Nagasako; Kaiya Ota; Yuta Obara), 42.078.

6. Germany (Nik Schroeter; Luca Spiegel; Maximilian Doernbach; Stefan Boetticher), 42.280.

For Bronze

3. Australia (Matthew Glaetzer; Leigh Hoffman; Matthew Richardson), 41.597.

4. France (Florian Grengbo; Sebastien Vigier; Rayan Helal), 41.993.

For Gold

1. Netherlands (Roy van den Berg; Harrie Lavreysen; Jeffrey Hoogland), 40.949.

2. Britain (Ed Lowe; Hamish Turnbull; Jack Carlin), 41.814.

Pursuit

First Round

Heat 1

1. New Zealand (Aaron Gate; Keegan Hornblow; Tom Sexton; Campbell Stewart), 3:43.776 (Q5-6).

2. Belgium (Lindsay de Vylder; Fabio van den Bossche; Tuur Dens; Noah Vandenbranden), 3:45.685 (Q7-8).

Heat 2

1. France (Thomas Boudat; Benjamin Thomas; Thomas Denis; Valentin Tabellion), 3:45.531 (Q5-6).

2. Canada (Dylan Bibic; Mathias Guillemette; Michael Foley; Carson Mattern), 3:49.245 (Q7-8).

Heat 3

1. Britain (Ethan Hayter; Oliver Wood; Charlie Tanfield; Ethan Vernon), 3:42.151 (QG).

2. Denmark (Tobias Aagaard Hansen; Niklas Larsen; Carl-Frederik Bevort; Rasmus Lund Pedersen), 3:42.803 (QB).

Heat 4

1. Australia (Oliver Bleddyn; Sam Welsford; Conor Leahy; Kelland O’Brien), 3:40.730 (QG).

2. Italy (Simone Consonni; Filippo Ganna; Francesco Lamon; Jonathan Milan), 3:43.205 (QB).

Women’s Team

Pursuit

Qualifying

1. New Zealand (Ally Wollaston; Bryony Botha; Emily Shearman; Nicole Shields), 4:04.679 (Q).

2. United States (Jennifer Valente; Lily Williams; Chloé Dygert; Kristen Faulkner), 4:05.238 (Q).

3. Britain (Elinor Barker; Josie Knight; Anna Morris; Jessica Roberts), 4:06.710 (Q).

4. Italy (Letizia Paternoster; Chiara Consonni; Martina Fidanza; Vittoria Guazzini), 4:07.579 (Q).

5. Germany (Franziska Brausse; Laura Suessemilch; Lisa Klein; Mieke Kroeger), 4:08.313 (Q).

6. Australia (Georgia Baker; Sophie Edwards; Chloe Moran; Maeve Plouffe), 4:08.612 (Q).

7. France (Clara Copponi; Valentine Fortin; Marion Borras; Marie le Net), 4:08.797 (Q).

8. Canada (Maggie Coles-Lyster; Sarah van Dam; Erin Attwell; Ariane Bonhomme), 4:12.205 (Q).

9. Ireland (Lara Gillespie; Mia Griffin; Kelly Murphy; Alice Sharpe), 4:12.447.

10. Japan (Yumi Kajihara; Tsuyaka Uchino; Mizuki Ikeda; Maho Kakita), 4:13.818.

