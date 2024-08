Olympic Cycling Results

Monday Men’s Team Pursuit Qualifying 1. Australia (Oliver Bleddyn; Sam Welsford; Conor Leahy; Kelland O’Brien), 3:42.958 (Q). 2. Britain (Ethan…

Monday

Men’s Team

Pursuit

Qualifying

1. Australia (Oliver Bleddyn; Sam Welsford; Conor Leahy; Kelland O’Brien), 3:42.958 (Q).

2. Britain (Ethan Hayter; Oliver Wood; Daniel Bigham; Ethan Vernon), 3:43.241 (Q).

3. Denmark (Tobias Aagaard Hansen; Niklas Larsen; Carl-Frederik Bevort; Rasmus Lund Pedersen), 3:43.690 (Q).

4. Italy (Simone Consonni; Filippo Ganna; Francesco Lamon; Jonathan Milan), 3:44.351 (Q).

5. France (Thomas Boudat; Benjamin Thomas; Thomas Denis; Valentin Tabellion), 3:45.514 (Q).

6. New Zealand (Aaron Gate; Keegan Hornblow; Tom Sexton; Campbell Stewart), 3:45.616 (Q).

7. Belgium (Lindsay de Vylder; Fabio van den Bossche; Tuur Dens; Noah Vandenbranden), 3:47.232 (Q).

8. Canada (Dylan Bibic; Mathias Guillemette; Michael Foley; Carson Mattern), 3:48.964 (Q).

9. Germany (Roger Kluge; Tim Torn Teutenberg; Tobias Buck-Gramcko; Theo Reinhardt), 3:50.083.

10. Japan (Shunsuke Imamura; Kazushige Kuboki; Eiya Hashimoto; Shinji Nakano), 3:53.489.

Sprint

Qualifying

1. Netherlands (Roy van den Berg; Harrie Lavreysen; Jeffrey Hoogland), 41.279 (Q).

2. Britain (Ed Lowe; Hamish Turnbull; Jack Carlin), 41.862 (Q).

3. Australia (Leigh Hoffman; Matthew Richardson; Matthew Glaetzer), 42.072 (Q).

4. Japan (Yoshitaku Nagasako; Kaiya Ota; Yuta Obara), 42.174 (Q).

5. France (Florian Grengbo; Sebastien Vigier; Rayan Helal), 42.267 (Q).

6. China (Guo Shuai; Zhou Yu; Liu Qi), 42.606 (Q).

7. Germany (Luca Spiegel; Stefan Boetticher; Maximilian Doernbach), 43.009 (Q).

8. Canada (Tyler Rorke; Nick Wammes; James Hedgcock), 43.905 (Q).

Women’s Team

Sprint

Qualifying

1. Britain (Katy Marchant; Sophie Capewell; Emma Finucane), 45.472 (Q).

2. New Zealand (Rebecca Petch; Shaane Fulton; Ellesse Andrews), 45.593 (Q).

3. Germany (Pauline Grabosch; Emma Hinze; Lea Friedrich), 45.644 (Q).

4. Netherlands (Kyra Lamberink; Hetty van de Wouw; Steffie van der Peet), 46.086 (Q).

5. China (Guo Yufang; Bao Shanju; Yuan Liying), 46.458 (Q).

6. Mexico (Jessica Salazar Valles; Yuli Verdugo Osuna; Daniela Gaxiola Gonzalez), 46.587 (Q).

7. Poland (Marlena Karwacka; Urszula Los; Nikola Sibiak), 47.284 (Q).

8. Canada (Sarah Orban; Lauriane Genest; Kelsey Mitchell), 47.578 (Q).

First Round

Heat 1

1. Netherlands (Kyra Lamberink; Hetty van de Wouw; Steffie van der Peet), 45.798 (QB).

2. China (Guo Yufang; Bao Shanju; Yuan Liying), 46.362 (Q5-6).

Heat 2

1. Germany (Pauline Grabosch; Emma Hinze; Lea Friedrich), 45.377 (QB).

2. Mexico (Jessica Salazar Valles; Yuli Verdugo Osuna; Daniela Gaxiola Gonzalez), 46.198 (Q5-6).

Heat 3

1. New Zealand (Rebecca Petch; Shaane Fulton; Ellesse Andrews), 45.348 (QG).

2. Poland (Marlena Karwacka; Urszula Los; Nikola Sibiak), 47.022 (Q7-8).

Heat 4

1. Britain (Katy Marchant; Sophie Capewell; Emma Finucane), 45.338 (QG).

2. Canada (Sarah Orban; Kelsey Mitchell; Lauriane Genest), 46.816 (Q7-8).

Sprint, Finals

For Places 7-8

7. Poland (Marlena Karwacka; Urszula Los; Nikola Sibiak), 47.175.

8. Canada (Sarah Orban; Kelsey Mitchell; Lauriane Genest), 47.631.

For Places 5-6

5. Mexico (Jessica Salazar Valles; Yuli Verdugo Osuna; Daniela Gaxiola Gonzalez), 46.251.

6. China (Guo Yufang; Bao Shanju; Yuan Liying), 46.572.

For Bronze

3. Germany (Pauline Grabosch; Emma Hinze; Lea Friedrich), 45.400.

4. Netherlands (Kyra Lamberink; Hetty van de Wouw; Steffie van der Peet), 45.690.

For Gold

1. Britain (Katy Marchant; Sophie Capewell; Emma Finucane), 45.186.

2. New Zealand (Rebecca Petch; Shaane Fulton; Ellesse Andrews), 45.659.

