Olympic Cycling Results

Sunday

Women

Road Race

1. Kristen Faulkner, United States, 3:59:23.

2. Marianne Vos, Netherlands, 4:00:21.

3. Lotte Kopecky, Belgium, 4:00:21.

4. Blanka Vas, Hungary, 4:00:21.

5. Pfeiffer Georgi, Britain, 4:00:44.

6. Margarita Victoria Garcia, Spain, 4:00:46.

7. Noemi Rueegg, Switzerland, 4:01:27.

8. Katarzyna Niewiadoma, Poland, 4:02:07.

9. Elisa Longo Borghini, Italy, 4:02:28.

10. Marta Lach, Poland, 4:02:50.

11. Lorena Wiebes, Netherlands, 4:02:54.

12. Elizabeth Deignan, Britain, 4:02:57.

13. Anna Henderson, Britain, 4:02:57.

14. Caroline Andersson, Sweden, 4:02:57.

15. Chloe Dygert, United States, 4:03:03.

16. Liane Lippert, Germany, 4:03:27.

17. Christine Majerus, Luxembourg, 4:04:23.

18. Elise Chabbey, Switzerland, 4:04:23.

19. Alison Jackson, Canada, 4:04:23.

20. Rasa Leleivyte, Lithuania, 4:04:23.

21. Ingvild Gaskjenn, Norway, 4:04:23.

22. Lauretta Hanson, Australia, 4:04:23.

23. Grace Brown, Australia, 4:04:23.

24. Justine Ghekiere, Belgium, 4:04:23.

25. Elena Cecchini, Italy, 4:04:23.

26. Eri Yonamine, Japan, 4:04:23.

27. Victoire Berteau, France, 4:04:23.

28. Christina Schweinberger, Austria, 4:04:23.

29. Cecilie Uttrup Ludwig, Denmark, 4:04:23.

30. Marte Berg Edseth, Norway, 4:04:23.

31. Niamh Fisher, New Zealand, 4:04:23.

32. Antonia Niedermaier, Germany, 4:04:23.

33. Ashleigh Moolman Pasio, South Africa, 4:04:23.

34. Demi Vollering, Netherlands, 4:04:23.

35. Megan Armitage, Ireland, 4:06:58.

36. Julia Kopecky, Czech Republic, 4:07:00.

37. Anniina Ahtosalo, Finland, 4:07:04.

38. Audrey Cordon Ragot, France, 4:07:04.

39. Ruby Roseman-Gannon, Australia, 4:07:12.

40. Franziska Koch, Germany, 4:07:16.

41. Daniela Campos, Portugal, 4:07:16.

42. Eugenia Bujak, Slovenia, 4:07:16.

43. Margot Vanpachtenbeke, Belgium, 4:07:16.

44. Olivia Baril, Canada, 4:07:16.

45. Agnieszka Skalniak-Sojka, Poland, 4:07:16.

46. Juliette Labous, France, 4:07:16.

47. Tamara Dronova, AIN, 4:07:16.

48. Arlenis Sierra, Cuba, 4:07:16.

49. Emma Norsgaard Bjerg, Denmark, 4:07:16.

50. Paula Patino, Colombia, 4:07:16.

51. Yanina Kuskova, Uzbekistan, 4:07:16.

52. Anna Kiesenhofer, Austria, 4:07:16.

53. Julie van de Velde, Belgium, 4:07:21.

54. Elisa Balsamo, Italy, 4:07:39.

55. Silvia Persico, Italy, 4:07:39.

56. Kim Cadzow, New Zealand, 4:08:14.

57. Elena Hartmann, Switzerland, 4:08:14.

58. Ellen van Dijk, Netherlands, 4:08:14.

59. Urska Pintar, Slovenia, 4:08:14.

60. Catalina Soto Campos, Chile, 4:09:49.

61. Hanna Tserakh, AIN, 4:10:18.

62. Antri Christoforou, Cyprus, 4:10:20.

63. Mireia Benito Pellicer, Spain, 4:10:20.

64. Lee Sze Wing, Hong Kong, 4:10:47.

65. Linda Zanetti, Switzerland, 4:10:47.

66. Jelena Eric, Serbia, 4:10:47.

67. Yuliia Biriukova, Ukraine, 4:10:47.

68. Vera Looser, Namibia, 4:10:47.

69. Anastasia Carbonari, Latvia, 4:10:47.

70. Olga Zabelinskaya, Uzbekistan, 4:10:47.

71. Nora Jencusova, Slovakia, 4:10:47.

72. Alena Ivanchenko, AIN, 4:10:47.

73. Thi That Nguyen, Vietnam, 4:10:47.

74. Ana Vitoria Magalhaes, Brazil, 4:10:47.

75. Fariba Hashimi, Afghanistan, 4:10:47.

76. Rebecca Koerner, Denmark, 4:12:22.

77. Rotem Gafinovitz, Israel, 4:13:42.

78. Phetdarin Somrat, Thailand, 4:13:42.

79. Yulduz Hashimi, Afghanistan, DNF.

79. Nesrine Houili, Algeria, DNF.

79. Awa Bamogo, Burkina Faso, DNF.

79. Tang Xin, China, DNF.

79. Milagro Mena Solano, Costa Rica, DNF.

79. Nur Aisyah Mohamad Zubir, Malaysia, DNF.

79. Kimberley le Court de Billot, Mauritius, DNF.

79. Marcela Prieto, Mexico, DNF.

79. Ese Ukpeseraye, Nigeria, DNF.

79. Eyeru Gebru, Refugee Olympic Team, DNF.

79. Diane Ingabire, Rwanda, DNF.

79. Tiffany Keep, South Africa, DNF.

79. Song Minji, South Korea, DNF.

79. Safia Al Sayegh, United Arab Emirates, DNF.

