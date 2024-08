Olympic Cycling Results

Saturday Men Road Race 1. Remco Evenepoel, Belgium, 6:19:34. 2. Valentin Madouas, France, 6:20:45. 3. Christophe Laporte, France, 6:20:50. 4.…

Saturday

Men

Road Race

1. Remco Evenepoel, Belgium, 6:19:34.

2. Valentin Madouas, France, 6:20:45.

3. Christophe Laporte, France, 6:20:50.

4. Attila Valter, Hungary, 6:20:50.

5. Toms Skujins, Latvia, 6:20:50.

6. Marco Haller, Austria, 6:20:50.

7. Stefan Kueng, Switzerland, 6:20:50.

8. Jan Tratnik, Slovenia, 6:20:50.

9. Matteo Jorgenson, United States, 6:20:50.

10. Ben Healy, Ireland, 6:20:54.

11. Julian Alaphilippe, France, 6:20:59.

12. Mathieu van der Poel, Netherlands, 6:21:23.

13. Thomas Pidcock, Britain, 6:21:24.

14. Mathias Vacek, Czech Republic, 6:21:25.

15. Michael Matthews, Australia, 6:21:47.

16. Marc Hirschi, Switzerland, 6:21:47.

17. Mattias Skjelmose, Denmark, 6:21:47.

18. Alex Aranburu, Spain, 6:21:47.

19. Santi Buitrago, Colombia, 6:21:49.

20. Mads Pedersen, Denmark, 6:21:54.

21. Jasper Stuyven, Belgium, 6:21:54.

22. Juan Ayuso, Spain, 6:21:54.

23. Alberto Bettiol, Italy, 6:21:54.

24. Brandon McNulty, United States, 6:21:54.

25. Dani Martinez, Colombia, 6:21:54.

26. Felix Grossschartner, Austria, 6:21:54.

27. Corbin Strong, New Zealand, 6:22:31.

28. Maximilian Schachmann, Germany, 6:22:33.

29. Lukas Kubis, Slovakia, 6:23:16.

30. Madis Mihkels, Estonia, 6:23:16.

31. Stephen Williams, Britain, 6:23:16.

32. Simon Clarke, Australia, 6:23:16.

33. Nelson Oliveira, Portugal, 6:23:16.

34. Kevin Vauquelin, France, 6:23:16.

35. Oier Lazkano, Spain, 6:23:16.

36. Dylan van Baarle, Netherlands, 6:23:16.

37. Wout van Aert, Belgium, 6:23:21.

38. Luka Mezgec, Slovenia, 6:26:57.

39. Laurence Pithie, New Zealand, 6:26:57.

40. Alex Kirsch, Luxembourg, 6:26:57.

41. Michael Woods, Canada, 6:26:57.

42. Magnus Sheffield, United States, 6:26:57.

43. Fred Wright, Britain, 6:26:57.

44. Derek Gee, Canada, 6:26:57.

45. Jhonatan Narvaez, Ecuador, 6:26:57.

46. Rui Costa, Portugal, 6:26:57.

47. Josh Tarling, Britain, 6:26:57.

48. Tiesj Benoot, Belgium, 6:26:57.

49. Biniam Girmay, Eritrea, 6:26:57.

50. Luca Mozzato, Italy, 6:26:57.

51. Ben O’Connor, Australia, 6:26:57.

52. Alexey Lutsenko, Kazakhstan, 6:26:57.

53. Orluis Aular, Venezuela, 6:26:57.

54. Eduardo Sepulveda, Argentina, 6:28:31.

55. Eric Fagundez, Uruguay, 6:28:31.

56. Yukiya Arashiro, Japan, 6:28:31.

57. Jambaljamts Sainbayar, Mongolia, 6:28:31.

58. Jakob Soderqvist, Sweden, 6:33:56.

59. Michael Moerkoev, Denmark, 6:36:31.

60. Ryan Mullen, Ireland, 6:36:31.

61. Stanislaw Aniolkowski, Poland, 6:38:03.

62. Itamar Einhorn, Israel, 6:39:27.

63. Soeren Waerenskjold, Norway, 6:39:27.

64. Ognjen Ilic, Serbia, 6:39:27.

65. Kim Euro, South Korea, 6:39:27.

66. Anatolii Budiak, Ukraine, 6:39:27.

67. Franklin Archibold, Panama, 6:39:27.

68. Lyu Xianjing, China, 6:39:27.

69. Ryan Gibbons, South Africa, 6:39:27.

70. Nils Politt, Germany, 6:39:29.

71. Vinicius Rangel Costa, Brazil, 6:39:31.

72. Daan Hoole, Netherlands, 6:41:17.

73. Mikkel Norsgaard Bjerg, Denmark, 6:41:17.

74. Tobias Foss, Norway, 6:41:17.

75. Georgios Bouglas, Greece, 6:45:33.

76. Ali Labib, Iran, 6:46:33.

77. Charles Kagimu, Uganda, 6:50:49.

78. Gleb Syritsa, AIN, DNF.

78. Yacine Hamza, Algeria, DNF.

78. Lau Wan Yau Vincent, Hong Kong, DNF.

78. Elia Viviani, Italy, DNF.

78. Yevgeniy Fedorov, Kazakhstan, DNF.

78. Christopher Rougier-Lagane, Mauritius, DNF.

78. Achraf Ed Doghmy, Morocco, DNF.

78. Eric Manizabayo, Rwanda, DNF.

78. Domen Novak, Slovenia, DNF.

78. Matej Mohoric, Slovenia, DNF.

78. Thanakhan Chaiyasombat, Thailand, DNF.

78. Burak Abay, Turkey, DNF.

78. Nikita Tsvetkov, Uzbekistan, DNF.

