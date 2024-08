Olympic Cycling Results

Friday Men Semifinals Run 1 Heat 1 1. Joris Daudet, France, 31.752. 2. Sylvain Andre, France, 32.498. 3. Mateo Carmona…

Friday

Men

Semifinals

Run 1 Heat 1

1. Joris Daudet, France, 31.752.

2. Sylvain Andre, France, 32.498.

3. Mateo Carmona Garcia, Colombia, 32.536.

4. Cameron Wood, United States, 32.640.

5. Kamren Larsen, United States, 32.671.

6. Pietro Bertagnoli, Italy, 33.051.

7. Jaymio Brink, Netherlands, 33.313.

8. Rico Bearman, New Zealand, 33.382.

Run 1 Heat 2

1. Romain Mahieu, France, 31.631.

2. Izaac Kennedy, Australia, 31.985.

3. Cedric Butti, Switzerland, 32.375.

4. Simon M. Marquart, Switzerland, 32.459.

5. Kye Whyte, Britain, 32.808.

6. Alfredo Jose Campo, Ecuador, 33.015.

7. Diego Alejandro Arboleda Ospina, Colombia, 33.405.

8. Mauricio Molina Vergara, Chile, DNF.

Run 2 Heat 1

1. Romain Mahieu, France, 31.649.

2. Simon M. Marquart, Switzerland, 32.153.

3. Pietro Bertagnoli, Italy, 32.454.

4. Cedric Butti, Switzerland, 32.731.

5. Cameron Wood, United States, 34.028.

6. Jaymio Brink, Netherlands, 55.688.

7. Kamren Larsen, United States, DNF.

7. Mauricio Molina Vergara, Chile, DNS.

Run 2 Heat 2

1. Sylvain Andre, France, 32.010.

2. Joris Daudet, France, 32.855.

3. Mateo Carmona Garcia, Colombia, 32.981.

4. Izaac Kennedy, Australia, 33.107.

5. Rico Bearman, New Zealand, 33.298.

6. Diego Alejandro Arboleda Ospina, Colombia, 33.362.

7. Alfredo Jose Campo, Ecuador, 33.676.

8. Kye Whyte, Britain, DNF.

Women

Semifinals

Run 1 Heat 1

1. Saya Sakakibara, Australia, 34.162.

2. Alise Willoughby, United States, 34.892.

3. Manon Veenstra, Netherlands, 35.016.

4. Laura Smulders, Netherlands, 36.165.

5. Mariana Pajon Londono, Colombia, 36.802.

6. Axelle Etienne, France, 37.202.

7. Malene Kejlstrup, Denmark, 37.493.

8. Nadine Aeberhard, Switzerland, DNF.

Run 1 Heat 2

1. Bethany Shriever, Britain, 34.297.

2. Molly Simpson, Canada, 35.599.

3. Lauren Reynolds, Australia, 35.814.

4. Daleny Vaughn, United States, 36.181.

5. Zoe Claessens, Switzerland, 36.235.

6. Gabriela Bolle Carrillo, Colombia, 37.232.

7. Sae Hatakeyama, Japan, 37.600.

8. Merel Smulders, Netherlands, REL.

Run 2 Heat 1

1. Saya Sakakibara, Australia, 34.847.

2. Manon Veenstra, Netherlands, 35.178.

3. Zoe Claessens, Switzerland, 35.206.

4. Molly Simpson, Canada, 35.953.

5. Gabriela Bolle Carrillo, Colombia, 36.199.

6. Daleny Vaughn, United States, 37.333.

7. Merel Smulders, Netherlands, 37.459.

8. Malene Kejlstrup, Denmark, 37.861.

Run 2 Heat 2

1. Bethany Shriever, Britain, 34.339.

2. Laura Smulders, Netherlands, 35.128.

3. Mariana Pajon Londono, Colombia, 35.649.

4. Lauren Reynolds, Australia, 35.917.

5. Axelle Etienne, France, 36.244.

6. Nadine Aeberhard, Switzerland, 36.334.

7. Alise Willoughby, United States, 36.624.

8. Sae Hatakeyama, Japan, 38.154.

