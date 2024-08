Olympic Cycling Results

Thursday Men Quarterfinals Run 1 Heat 1 1. Joris Daudet, France, 31.692. 2. Sylvain Andre, France, 31.979. 3. Kamren Larsen,…

Thursday

Men

Quarterfinals

Run 1 Heat 1

1. Joris Daudet, France, 31.692.

2. Sylvain Andre, France, 31.979.

3. Kamren Larsen, United States, 32.016.

4. Dave van der Burg, Netherlands, 32.206.

5. Izaac Kennedy, Australia, 32.750.

6. Diego Alejandro Arboleda Ospina, Colombia, 32.835.

7. Rico Bearman, New Zealand, 33.090.

8. Dean Reeves, Morocco, 34.543.

Run 1 Heat 2

1. Romain Mahieu, France, 31.472.

2. Mateo Carmona Garcia, Colombia, 32.389.

3. Pietro Bertagnoli, Italy, 32.730.

4. Jaymio Brink, Netherlands, 32.870.

5. Kye Whyte, Britain, 33.544.

6. Simon M. Marquart, Switzerland, 33.557.

7. Mauricio Molina Vergara, Chile, 33.752.

8. Kristens Krigers, Latvia, 34.163.

Run 1 Heat 3

1. Cameron Wood, United States, 32.207.

2. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 32.248.

3. Cedric Butti, Switzerland, 32.394.

4. Alfredo Jose Campo, Ecuador, 32.773.

5. Ruben Gommers, Belgium, 33.254.

6. Philip Schaub, Germany, 33.632.

7. Gonzalo Nahuel Molina, Argentina, 34.230.

8. Komet Sukprasert, Thailand, 35.083.

Run 2 Heat 1

1. Alfredo Jose Campo, Ecuador, 31.893.

2. Cameron Wood, United States, 31.967.

3. Romain Mahieu, France, 32.025.

4. Simon M. Marquart, Switzerland, 32.545.

5. Diego Alejandro Arboleda Ospina, Colombia, 32.798.

6. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 33.110.

7. Komet Sukprasert, Thailand, 34.791.

8. Philip Schaub, Germany, 34.803.

Run 2 Heat 2

1. Joris Daudet, France, 31.463.

2. Izaac Kennedy, Australia, 31.878.

3. Kye Whyte, Britain, 32.377.

4. Mauricio Molina Vergara, Chile, 33.615.

5. Dean Reeves, Morocco, 34.121.

6. Dave van der Burg, Netherlands, 34.251.

7. Mateo Carmona Garcia, Colombia, 46.500.

8. Jaymio Brink, Netherlands, DNF.

Run 2 Heat 3

1. Sylvain Andre, France, 31.854.

2. Kamren Larsen, United States, 31.927.

3. Cedric Butti, Switzerland, 32.241.

4. Pietro Bertagnoli, Italy, 32.488.

5. Ruben Gommers, Belgium, 32.566.

6. Rico Bearman, New Zealand, 33.058.

7. Gonzalo Nahuel Molina, Argentina, 33.196.

8. Kristens Krigers, Latvia, DNF.

Run 3 Heat 1

1. Romain Mahieu, France, 31.768.

2. Diego Alejandro Arboleda Ospina, Colombia, 32.187.

3. Joris Daudet, France, 32.299.

4. Cameron Wood, United States, 32.473.

5. Ruben Gommers, Belgium, 32.663.

6. Dave van der Burg, Netherlands, 33.121.

7. Dean Reeves, Morocco, 40.829.

8. Kristens Krigers, Latvia, DNS.

Run 3 Heat 2

1. Sylvain Andre, France, 31.661.

2. Kamren Larsen, United States, 31.926.

3. Rico Bearman, New Zealand, 32.093.

4. Cedric Butti, Switzerland, 32.221.

5. Jaymio Brink, Netherlands, 33.049.

6. Mauricio Molina Vergara, Chile, 33.153.

7. Simon M. Marquart, Switzerland, 33.288.

8. Komet Sukprasert, Thailand, 34.372.

Run 3 Heat 3

1. Izaac Kennedy, Australia, 31.835.

2. Mateo Carmona Garcia, Colombia, 32.108.

3. Alfredo Jose Campo, Ecuador, 32.612.

4. Kye Whyte, Britain, 33.147.

5. Gonzalo Nahuel Molina, Argentina, 33.366.

6. Philip Schaub, Germany, 33.381.

7. Pietro Bertagnoli, Italy, 33.803.

8. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 1:13.918.

Women

Quarterfinals

Run 1 Heat 1

1. Saya Sakakibara, Australia, 34.549.

2. Laura Smulders, Netherlands, 35.076.

3. Manon Veenstra, Netherlands, 35.872.

4. Lauren Reynolds, Australia, 35.952.

5. Merel Smulders, Netherlands, 36.137.

6. Paola Reis Santos, Brazil, 37.101.

7. Veronika Monika Sturiska, Latvia, 37.206.

8. Sae Hatakeyama, Japan, DNF.

Run 1 Heat 2

1. Alise Willoughby, United States, 35.459.

2. Daleny Vaughn, United States, 36.099.

3. Leila Walker, New Zealand, 36.974.

4. Malene Kejlstrup, Denmark, 37.270.

5. Felicia Stancil, United States, 37.732.

6. Mariana Pajon Londono, Colombia, 37.832.

7. Alina Beck, Germany, 38.371.

8. Miyanda Maseti, South Africa, 43.011.

Run 1 Heat 3

1. Bethany Shriever, Britain, 34.688.

2. Molly Simpson, Canada, 35.752.

3. Zoe Claessens, Switzerland, 36.018.

4. Axelle Etienne, France, 36.354.

5. Nadine Aeberhard, Switzerland, 36.588.

6. Aiko Gommers, Belgium, 37.315.

7. Gabriela Bolle Carrillo, Colombia, 38.211.

8. Shanayah Howell, Aruba, 39.325.

Run 2 Heat 1

1. Saya Sakakibara, Australia, 34.376.

2. Manon Veenstra, Netherlands, 35.042.

3. Lauren Reynolds, Australia, 35.564.

4. Nadine Aeberhard, Switzerland, 35.654.

5. Mariana Pajon Londono, Colombia, 35.847.

6. Leila Walker, New Zealand, 36.288.

7. Sae Hatakeyama, Japan, 37.953.

8. Felicia Stancil, United States, 46.155.

Run 2 Heat 2

1. Bethany Shriever, Britain, 34.421.

2. Zoe Claessens, Switzerland, 35.423.

3. Molly Simpson, Canada, 35.508.

4. Paola Reis Santos, Brazil, 36.259.

5. Gabriela Bolle Carrillo, Colombia, 37.266.

6. Aiko Gommers, Belgium, 37.329.

7. Miyanda Maseti, South Africa, 42.401.

8. Axelle Etienne, France, 1:00.895.

Run 2 Heat 3

1. Alise Willoughby, United States, 35.033.

2. Laura Smulders, Netherlands, 35.728.

3. Merel Smulders, Netherlands, 35.760.

4. Daleny Vaughn, United States, 36.482.

5. Malene Kejlstrup, Denmark, 36.762.

6. Veronika Monika Sturiska, Latvia, 37.007.

7. Shanayah Howell, Aruba, 38.889.

8. Alina Beck, Germany, 39.874.

Run 3 Heat 1

1. Saya Sakakibara, Australia, 34.515.

2. Molly Simpson, Canada, 35.311.

3. Lauren Reynolds, Australia, 35.589.

4. Axelle Etienne, France, 36.050.

5. Sae Hatakeyama, Japan, 36.720.

6. Paola Reis Santos, Brazil, 36.998.

7. Aiko Gommers, Belgium, 37.362.

8. Leila Walker, New Zealand, 38.347.

Run 3 Heat 2

1. Bethany Shriever, Britain, 34.590.

2. Daleny Vaughn, United States, 36.360.

3. Zoe Claessens, Switzerland, 36.393.

4. Gabriela Bolle Carrillo, Colombia, 36.593.

5. Mariana Pajon Londono, Colombia, 36.823.

6. Nadine Aeberhard, Switzerland, 37.099.

7. Felicia Stancil, United States, 37.763.

8. Shanayah Howell, Aruba, 39.492.

Run 3 Heat 3

1. Alise Willoughby, United States, 35.483.

2. Manon Veenstra, Netherlands, 35.520.

3. Merel Smulders, Netherlands, 35.649.

4. Laura Smulders, Netherlands, 35.792.

5. Alina Beck, Germany, 37.017.

6. Veronika Monika Sturiska, Latvia, 37.120.

7. Malene Kejlstrup, Denmark, 37.629.

8. Miyanda Maseti, South Africa, 43.210.

