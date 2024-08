Olympic Canoe-Kayak Results

Friday Men Kayak Double 500m Semifinals Semifinal 1 1. Germany (Jacob Schopf; Max Lemke), 1:28.13 (FA). 2. Hungary (Bence Nadas;…

Friday

Men

Kayak Double 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. Germany (Jacob Schopf; Max Lemke), 1:28.13 (FA).

2. Hungary (Bence Nadas; Sandor Totka), 1:28.38 (FA).

3. Czech Republic (Jakub Spicar; Daniel Havel), 1:28.71 (FA).

4. United States (Jonas Ecker; Aaron Small), 1:29.51 (FA).

5. Hungary (Balint Kopasz; Adam Varga), 1:29.66 (FB).

6. South Africa (Hamish Lovemore; Andrew James Birkett), 1:29.70 (FB).

7. New Zealand (Hamish Legarth; Kurtis Imrie), 1:30.26 (FB).

8. Poland (Jakub Stepun; Przemyslaw Korsak), 1:30.95 (FB).

Semifinal 2

1. Australia (Jean van der Westhuyzen; Tom Green), 1:26.85 (FA).

2. Spain (Adrian del Rio; Marcus Cooper), 1:27.24 (FA).

3. Portugal (Joao Ribeiro; Messias Baptista), 1:27.64 (FA).

4. Germany (Max Rendschmidt; Tom Liebscher-Lucz), 1:27.67 (FA).

5. Spain (Carlos Arevalo; Rodrigo Germade), 1:28.49 (FB).

6. Canada (Pierre-Luc Poulin; Simon McTavish), 1:29.01 (FB).

7. Serbia (Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic), 1:30.20 (FB).

8. Serbia (Andjelo Dzombeta; Vladimir Torubarov), 1:34.65 (FB).

Finals

Final B

1. Spain (Carlos Arevalo; Rodrigo Germade), 1:30.08.

2. Canada (Pierre-Luc Poulin; Simon McTavish), 1:30.80.

3. Serbia (Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic), 1:31.50.

4. South Africa (Hamish Lovemore; Andrew James Birkett), 1:31.79.

5. Poland (Jakub Stepun; Przemyslaw Korsak), 1:32.05.

6. New Zealand (Hamish Legarth; Kurtis Imrie), 1:32.09.

7. Hungary (Balint Kopasz; Adam Varga), 1:32.85.

8. Serbia (Andjelo Dzombeta; Vladimir Torubarov), 1:35.00.

Final A

1. Germany (Jacob Schopf; Max Lemke), 1:26.87.

2. Hungary (Bence Nadas; Sandor Totka), 1:27.15.

3. Australia (Jean van der Westhuyzen; Tom Green), 1:27.29.

4. Spain (Adrian del Rio; Marcus Cooper), 1:27.38.

5. Germany (Max Rendschmidt; Tom Liebscher-Lucz), 1:27.54.

6. Portugal (Joao Ribeiro; Messias Baptista), 1:27.82.

7. Czech Republic (Jakub Spicar; Daniel Havel), 1:29.29.

8. United States (Jonas Ecker; Aaron Small), 1:30.02.

Canoe Single 1000m

Semifinals

Semifinal 1

1. Sebastian Brendel, Germany, 3:44.78 (FA).

2. Isaquias Queiroz, Brazil, 3:44.80 (FA).

3. Wiktor Glazunow, Poland, 3:45.30 (FA).

4. Carlo Tacchini, Italy, 3:45.42 (FA).

5. Catalin Chirila, Romania, 3:45.78 (FB).

6. Jose Ramon Pelier Cordova, Cuba, 3:46.37 (FB).

7. Ji Bowen, China, 3:46.48 (FB).

8. Connor Fitzpatrick, Canada, 3:56.31 (FB).

Semifinal 2

1. Martin Fuksa, Czech Republic, 3:44.69 (FA).

2. Serghei Tarnovschi, Moldova, 3:45.33 (FA).

3. Zakhar Petrov, AIN, 3:45.99 (FA).

4. Balazs Adolf, Hungary, 3:46.61 (FA).

5. Daniel Fejes, Hungary, 3:47.83 (FB).

6. Adrien Bart, France, 3:49.56 (FB).

7. Liu Hao, China, 4:01.95 (FB).

8. Pablo Crespo, Spain, 4:03.04 (FB).

Finals

Final B

1. Catalin Chirila, Romania, 3:47.48.

2. Jose Ramon Pelier Cordova, Cuba, 3:48.58.

3. Daniel Fejes, Hungary, 3:50.22.

4. Pablo Crespo, Spain, 3:50.54.

5. Liu Hao, China, 3:52.25.

6. Connor Fitzpatrick, Canada, 3:52.46.

7. Ji Bowen, China, 3:58.13.

8. Adrien Bart, France, 3:59.82.

Final A

1. Martin Fuksa, Czech Republic, 3:43.16.

2. Isaquias Queiroz, Brazil, 3:44.33.

3. Serghei Tarnovschi, Moldova, 3:44.68.

4. Zakhar Petrov, AIN, 3:45.28.

5. Carlo Tacchini, Italy, 3:48.97.

6. Wiktor Glazunow, Poland, 3:49.05.

7. Balazs Adolf, Hungary, 3:49.83.

8. Sebastian Brendel, Germany, 3:51.44.

Women

Canoe Double 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. China (Xu Shixiao; Sun Mengya), 1:53.73 (FA).

2. Spain (Antia Jacome; Maria Corbera), 1:56.55 (FA).

3. Cuba (Yarisleidis Cirilo Duboys; Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid), 1:57.03 (FA).

4. Poland (Sylwia Szczerbinska; Dorota Borowska), 1:57.19 (FA).

5. Chile (Maria Jose Mailliard; Paula Gomez), 1:58.10 (FB).

Semifinal 2

1. Canada (Sloan Mackenzie; Katie Vincent), 1:55.34 (FA).

2. Hungary (Agnes Anna Kiss; Bianka Nagy), 1:55.51 (FA).

3. Ukraine (Liudmyla Luzan; Anastasiia Rybachok), 1:55.62 (FA).

4. Moldova (Daniela Cociu; Maria Olarasu), 1:56.66 (FA).

5. France (Axelle Renard; Eugenie Dorange), 1:57.14 (FB).

Finals

Final B

1. Germany (Lisa Jahn; Hedi Moana Kliemke), 1:56.48.

2. France (Axelle Renard; Eugenie Dorange), 1:57.02.

3. Kazakhstan (Mariya Brovkova; Rufina Iskakova), 1:57.58.

4. Chile (Maria Jose Mailliard; Paula Gomez), 2:05.02.

5. Nigeria (Ayomide Powei Bello; Beauty Akinaere Otuedo), 2:15.20.

Final A

1. China (Xu Shixiao; Sun Mengya), 1:52.81.

2. Ukraine (Liudmyla Luzan; Anastasiia Rybachok), 1:54.30.

3. Canada (Sloan Mackenzie; Katie Vincent), 1:54.36.

4. Hungary (Agnes Anna Kiss; Bianka Nagy), 1:54.90.

5. Poland (Sylwia Szczerbinska; Dorota Borowska), 1:55.75.

6. Spain (Antia Jacome; Maria Corbera), 1:56.65.

7. Moldova (Daniela Cociu; Maria Olarasu), 1:56.96.

8. Cuba (Yarisleidis Cirilo Duboys; Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid), 2:01.77.

Kayak Double 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. Germany (Lena Roehlings; Pauline Jagsch), 1:39.51 (FA).

2. Belgium (Hermien Peters; Lize Broekx), 1:39.74 (FA).

3. Hungary (Tamara Csipes; Alida Dora Gazso), 1:39.76 (FA).

4. Australia (Ella Beere; Aly Bull), 1:40.26 (FA).

5. Mexico (Karina Alanis Morales; Beatriz Briones Fragoza), 1:40.39 (FB).

6. Poland (Martyna Klatt; Helena Wisniewska), 1:40.73 (FB).

7. Poland (Karolina Naja; Anna Pulawska), 1:42.14 (FB).

8. Canada (Courtney Stott; Natalie Davison), 1:42.57 (FB).

Semifinal 2

1. New Zealand (Lisa Carrington; Alicia Hoskin), 1:38.52 (FA).

2. Germany (Paulina Paszek; Jule Marie Hake), 1:38.84 (FA).

3. Netherlands (Selma Konijn; Ruth Vorsselman), 1:39.49 (FA).

4. Hungary (Noemi Pupp; Sara Fojt), 1:39.89 (FA).

5. Sweden (Linnea Stensils; Moa Wikberg), 1:40.06 (FB).

6. Spain (Carolina Garcia Otero; Sara Ouzande), 1:40.23 (FB).

7. France (Manon Hostens; Vanina Paoletti), 1:40.62 (FB).

8. China (Yu Shimeng; Chen Yule), 1:44.45 (FB).

Finals

Final B

1. Sweden (Linnea Stensils; Moa Wikberg), 1:42.05.

2. Mexico (Karina Alanis Morales; Beatriz Briones Fragoza), 1:43.70.

3. Poland (Martyna Klatt; Helena Wisniewska), 1:43.82.

4. Poland (Karolina Naja; Anna Pulawska), 1:44.50.

5. France (Manon Hostens; Vanina Paoletti), 1:45.18.

6. China (Yu Shimeng; Chen Yule), 1:46.26.

7. Canada (Courtney Stott; Natalie Davison), 1:46.96.

8. Spain (Carolina Garcia Otero; Sara Ouzande), DNF.

Final A

1. New Zealand (Lisa Carrington; Alicia Hoskin), 1:37.28.

2. Hungary (Tamara Csipes; Alida Dora Gazso), 1:39.39.

3. Germany (Paulina Paszek; Jule Marie Hake), 1:39.46.

3. Hungary (Noemi Pupp; Sara Fojt), 1:39.46.

5. Belgium (Hermien Peters; Lize Broekx), 1:39.84.

6. Germany (Lena Roehlings; Pauline Jagsch), 1:40.09.

7. Australia (Ella Beere; Aly Bull), 1:40.94.

8. Netherlands (Selma Konijn; Ruth Vorsselman), 1:41.26.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.